Una especialista desvela los mejores productos de Mercadona para combatir la inflamación post-verano

La batalla contra la inflamación no se libra únicamente en las farmacias. Cada vez más especialistas señalan a la despensa como el principal arsenal para mantener el equilibrio del organismo, y la clave a menudo reside en saber llenar la propia cesta de la compra con productos cotidianos y asequibles. Una selección inteligente en los lineales del supermercado puede suponer una mejora en el bienestar general sin necesidad de grandes desembolsos.

De hecho, entre los lácteos fermentados destaca el kéfir, que por su alto contenido en probióticos se ha convertido en un potente aliado intestinal. Este producto, disponible en Mercadona en un formato de 500 gramos a un precio de 1,20 euros, es una de las recomendaciones más recurrentes de los expertos por su capacidad para cuidar la microbiota y, por extensión, la salud digestiva.

Por otro lado, incluso el pasillo de los dulces puede esconder opciones beneficiosas. El chocolate negro de Hacendado, en sus variantes de mayor pureza (con un 85 % o 99 % de cacao), es mucho más que un simple capricho. Se trata de una valiosa fuente de antioxidantes que contribuyen a combatir la inflamación. De hecho, la cadena ha seguido apostando por este ingrediente, lanzando recientemente una nueva barrita de chocolate negro que ofrece una alternativa crujiente e intensa.

El refuerzo desde la sección de suplementos

Además, para empezar el día con buen pie, la especialista Rocío Cortés propone un gesto sencillo y beneficioso: tomar en ayunas una infusión de cúrcuma o de jengibre. Ambas raíces son de sobra conocidas en la medicina tradicional por sus potentes propiedades antiinflamatorias, que ayudan a preparar el cuerpo desde primera hora de la mañana.

En este sentido, la cadena de supermercados también ofrece soluciones más concentradas bajo su marca Deliplus para quienes buscan un apoyo extra. Un ejemplo son las cápsulas de Omega 3, formuladas específicamente para ayudar a reducir la inflamación digestiva. Este suplemento se comercializa en botes de 60 unidades a un precio de 3,95 euros.

Asimismo, para molestias más concretas, Cortés señala otro producto de interés. Se trata de las cápsulas para los gases, una fórmula que combina hinojo, manzanilla y jengibre para aliviar la hinchazón abdominal. En este caso, el formato es de 30 unidades y su coste asciende a los 4,50 euros, completando una gama de opciones que abarca desde la alimentación básica hasta la suplementación específica.