Esta es la raza considerada "el rey de todos los perros" y perfecta para familias según un adiestrador de perros

Cuando se trata de elegir un perro que sea perfecto para convivir con una familia, las opciones pueden ser abrumadoras. Sin embargo, Will Atherton, un reconocido adiestrador británico y experto en comportamiento canino, ha revelado sus tres razas favoritas, basándose en su experiencia personal y profesional. A través de un video en TikTok que rápidamente acumuló más de 42.000 "me gusta", Atherton explicó por qué estas razas han conquistado su corazón, destacando a una en particular como la opción perfecta para cualquier hogar.

El imponente Cane Corso: fuerza, inteligencia y corazón

El Cane Corso, un mastín italiano con raíces históricas como perro de trabajo y protector, encabeza la lista de Atherton. Este perro de gran tamaño combina poder y capacidad atlética con una lealtad inquebrantable hacia su familia.

"Si buscas un perro que te haga sentir seguro y, al mismo tiempo, sea un compañero amoroso, el Cane Corso es la elección ideal", afirma Atherton. Además, destaca que esta raza presenta menos problemas de salud en comparación con otros mastines, lo que la convierte en una opción más práctica para dueños activos.

No obstante, Atherton advierte que estos perros requieren un entrenamiento firme y socialización desde temprana edad para sacar lo mejor de su temperamento protector. "No es una raza para principiantes, pero si te comprometes, tendrás un guardián y un amigo para toda la vida".

Cane Corso Pixabay

El pastor alemán: el todoterreno por excelencia

En el segundo lugar, Atherton destaca al pastor alemán, una raza reconocida mundialmente por su inteligencia, versatilidad y capacidad de entrenamiento. "El pastor alemán puede hacerlo todo. Ya sea en trabajos policiales, militares o simplemente como un compañero leal para la familia, son insuperables en su adaptabilidad", asegura el experto.

Sin embargo, Atherton señala un posible inconveniente: su tendencia a ladrar en exceso, lo que puede ser un desafío para algunos propietarios. A pesar de esto, considera que su valentía, confianza y naturaleza protectora los convierten en perros idealespara familias que buscan un compañero que también sea un guardián.

Pastor alemán PIXABAY

Labrador retriever: el rey de todos los perros

Finalmente, Atherton concluye su lista con el Labrador retriever, una raza que, según explica, supera a todas las demás. Criados inicialmente en Terranova para ayudar a pescadores, los labradores destacan por su inteligencia, amabilidad y carácter extrovertido.

Atherton señala que, si tuviera que elegir una sola raza, sería el Labrador retriever, describiéndolos como perros equilibrados, afectuosos y fáciles de entrenar y resalta su capacidad para adaptarse a cualquier entorno familiar, desde hogares con niños pequeños hasta familias activas que disfrutan del aire libre.

Estos perros no solo son excelentes compañeros, sino también magníficos perros de servicio, gracias a su deseo innato de complacer y aprender.

Labrador Retriever Redes sociales

¿Cuál es la mejor opción para tu familia?

Aunque las tres razas mencionadas tienen cualidades excepcionales, Atherton subraya la importancia de evaluar el estilo de vida y las necesidades de cada familia antes de tomar una decisión. Según él, un perro no es solo un compañero, sino también un compromiso a largo plazo que debe ser tomado en serio.

Si estás pensando en dar el paso y adoptar un nuevo amigo peludo, considera el carácter, las necesidades de entrenamiento y la compatibilidad de estas razas con tu estilo de vida. Con la elección adecuada y un poco de dedicación, cualquiera de estos maravillosos perros podría convertirse en el miembro más querido de tu familia.