"No estaba embarazada. No había ningún bebé”: la confesión de una joven que engañó a su familia con una muñeca

Kira Cousins, una joven de 22 años originaria de Airdrie, Escocia, ha admitido públicamente que fingió un embarazo y utilizó una muñeca realista para hacer creer a su entorno que había dado a luz. La mujer confesó que no existía ningún bebé y se disculpó con su familia y amigos a través de un mensaje publicado en redes sociales. “No estaba embarazada. No había ningún bebé”, escribió en una historia de Instagram posteriormente eliminada.

Según recogieron medios locales, Cousins trató de convencer a sus allegados de que su muñeca “Reborn”, a la que llamó Bonnie-Leigh Joyce, era su hija. Durante meses empleó una prótesis de embarazo, publicó ecografías falsas y llegó a organizar una fiesta de revelación de género. También compartió supuestas actualizaciones médicas sobre un parto inexistente e imágenes del falso recién nacido.

En su mensaje de disculpa, la joven reconoció la magnitud del engaño. “Falsifiqué ecografías, mensajes y toda una historia de parto. Sé que he dañado mucha confianza y que un ‘lo siento’ no será suficiente, pero es lo único que puedo decir ahora”, escribió. Añadió que se encontraba buscando ayuda profesional y que no se sentía bien mentalmente al momento de idear la farsa.

Un engaño que afectó a su entorno más cercano

Cousins explicó que su intención se descontroló con el paso de los meses y que no supo cómo detener la mentira una vez iniciada. En su publicación pidió perdón especialmente a su pareja y a sus familiares: “Lloraron de alegría, me apoyaron, creyeron todo lo que dije. No merecían que les mintiera así”, afirmó.

Amigos próximos han relatado que comenzaron a sospechar del engaño cuando la joven eliminó las fotografías y vídeos del supuesto bebé de sus redes sociales. Una amiga indicó que, al preguntarle por la desaparición de las imágenes, el presunto padre le confirmó que se trataba de una muñeca.

Las muñecas Reborn, como la que utilizó Cousins, llegan a costar entre 30 y 2.000 libras y están diseñadas para imitar con gran realismo la apariencia y el peso de un bebé. El caso ha reavivado en Reino Unido el debate sobre este tipo de objetos y los posibles trastornos psicológicos asociados a su uso.