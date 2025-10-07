The Champions Cheesecake 2026 llega a Madrid: el primer campeonato mundial de tartas de queso

La fiebre por la tarta de queso alcanza una nueva dimensión. Tras años de éxito con The Champions Burger, la organización da un giro irresistible al dulce con el lanzamiento de The Champions Cheesecake 2026 Madrid, el primer campeonato mundial dedicado en exclusiva a la cheesecake. El evento se celebrará en Las Rozas (Madrid), de jueves a domingo, durante febrero de 2026, y en él participarán más de 15 locales de toda España, que competirán por el título a la mejor tarta de queso del país.

De las hamburguesas al postre estrella: lo que se sabe hasta ahora

El proyecto ya ha despertado una gran expectación en redes sociales. Según la publicación oficial en Instagram, el campeonato reunirá a algunos de los locales más destacados del país. La gran cita se celebrará en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, en Las Rozas, que se convertirá en el escenario elegido para este encuentro gastronómico sin precedentes.

Por ahora, aún quedan por confirmar la fecha exacta, el formato del concurso y la lista definitiva de participantes. Sin embargo, desde la cuenta oficial de Instagram @thechampionscheesecake, los organizadores han adelantado que el evento tendrá lugar en febrero de 2026. En la publicación, invitan al público a comentar qué sabor o establecimiento no puede faltar en esta cita que promete hacer historia entre los amantes del queso y la repostería.

Las Rozas, sede oficial del primer The Champions Cheesecake

El municipio de Las Rozas será el epicentro de este nuevo fenómeno repostero. El Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, conocido también como la plaza de toros del municipio, acogerá este encuentro en el que más de 15 locales competirán por el reconocimiento a la mejor tarta de queso de España.

El recinto cuenta con buena capacidad y una ubicación estratégica a pocos minutos de Madrid capital, lo que facilitará la asistencia de público y medios de comunicación. Se espera por confirmar si el evento contará con degustaciones abiertas, actividades paralelas o espacios dedicados a los visitantes, aunque todo apunta a que será una cita pensada para disfrutar tanto del sabor como de la experiencia gastronómica.

Categorías y tipos de tartas

Aunque el listado oficial de competidores aún no se ha publicado, se espera la presencia de distintas categorías:

Clásica al horno.

Estilo vasco “quemado”.

Cheesecake fría o sin horno.

Versiones sin azúcar o sin gluten.

Cheesecake creativa con toppings o sabores innovadores.

Cada propuesta competirá por enamorar tanto al jurado experto como al público asistente.

El auge de la cheesecake en España

En los últimos años, la tarta de queso se ha convertido en un fenómeno gastronómico en España. Restaurantes, pastelerías y chefs compiten por lograr la textura perfecta entre cremosa y firme, convirtiéndola en uno de los postres más buscados en redes sociales y guías de restauración.

Eventos como el certamen “La Mejor Tarta de Queso de Madrid” o la popularidad de locales como Cañadío, Zielou o La Viña en San Sebastián han marcado tendencia. The Champions Cheesecake 2026 Madrid llega, por tanto, en el mejor momento posible, con el público entregado y la repostería en auge.

Un evento con espíritu viral

Más allá de los datos oficiales en sus redes sociales, se espera por confirmar el formato del certamen, todavía no se ha detallado si habrá un jurado profesional, votación popular o ambas modalidades. Tampoco se han publicado los criterios de evaluación ni el listado de participantes, que podrían anunciarse en las próximas semanas.

Por ahora, lo que sí está claro es que The Champions Cheesecake 2026 Madrid nacerá como un punto de encuentro para los apasionados de la tarta de queso, uniendo a reposteros, locales y público en torno a uno de los postres más populares del momento.