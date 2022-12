¿Eres capaz de resolver el siguiente acertijo en menos de 1 minuto?

Si quieres poner a prueba tu agilidad mental, estás en el lugar apropiado. El creador de este acertijo es el caricaturista húngaro Gergely Dudas, más conocido como Dudolf. En el periódico La Razón ya hemos dado visibilidad a varios de los trabajos de este artista. Dudas es capaz de colocar a los espectadores en ese estado entre la desesperación y la curiosidad por ver el desafío resuelto que es tan adictivo.

En muchos casos, los dibujos del artista se basan en la constante repetición de un patrón muy simple en una misma imagen... en la que hay que encontrar la excepción. Es lo que podemos ver, por ejemplo, con el desafío de encontrar a Batman entre los gatitos. Sin embargo, el desafío de hoy es diferente... el objetivo es identificar el valor de cada recipiente… para luego resolver correctamente la última ecuación de la imagen. Pero recuerda... ¡sólo tienes un minuto!

¿Cuál es el resultado de la última operación matemática? FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si no has sido capaz de resolverlo, no te sientas mal... la verdad es que no eres una excepción. Por muy concentrado que estés, es muy difícil adivinar el resultado en tan poco tiempo. Lograr la correlación lógica entre los diferentes recipientes en sólo 60 segundos requiere una enorme capacidad de cálculo mental que -tristemente- a la mayoría de la gente se le escapa.

¿Cuál es el resultado?

Como habrás podido deducir casi de inmediato, una de las trampas que Dudolf dejó en este desafío es el enredo entre los signos de multiplicación y suma. En la primera ecuación, por ejemplo, muchos habrán sentido la tentación de dividir 27 entre tres... lo que daría como resultado que, cada vaso de cartón tiene un valor de 9.

Sin embargo (y como la mayoría habrá podido deducir) ese no es el verdadero valor de los vasos de cartón. En realidad, el signo que une los tres dibujos es un signo de multiplicación... no de suma. Por lo que, para averiguar el valor del vaso de cartón había que hacer la raíz cúbica de 27. Una operación que no es precisamente sencilla si hay que hacerla de cabeza y si no se conoce el resultado de antemano. Y así conseguimos deducir que el primer dibujo vale -en realidad- 3.

Ahora bien, el problema no acaba aquí. Ahora que llegamos a la segunda ecuación, nos damos cuenta de que nos topamos con otra raíz cúbica. Esta vez de 8 (porque 11 menos 3, son 8). Y al igual que recordamos el valor de la raíz cúbica de 27 por nuestro paso por el instituto... también recordamos que el de 8, es 2.

Lo más normal es que la mayoría de la gente ni siquiera haya llegado a acercarse a esta tercera operación. Es una multiplicación entre los tres recipientes que da como resultado 36. Sabemos (porque lo hemos deducido) que se trata de la operación 2 por 3 por X igual a 36. Es decir, que se trata de la división entre 36 entre 6. Cuyo resultado es, como no, 6.

Como explica la imagen, tenemos que el resultado de la última operación es una incógnita. Así que, para resolverlo ahora, sólo hay que cambiar el dibujo por su valor. Así, tenemos que la última operación se transformaría en (3 x 3 - 2) x 6. ¿El resultado? Pues efectivamente, es 42.

3 x 3 x 3 = 27 3 + 2 x 2 x 2 = 3 + (2 x 2 x 2) = 3 + 8 = 11 2 x 3 x 6 = 36 (3 x 3 - 2 ) x 6 = (9 - 2) x 6 = 7 x 6 = 42 | Fuente: Dudolf FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si has disfrutado con este reto y todavía te ves con la fuerza suficiente como para intentar resolver otros, quizás quieras darle una oportunidad a otros desafíos que hemos compartido con anterioridad en el periódico LA RAZÓN.