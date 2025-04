Este es el pan tradicional más saludable de Mercadona: “Pedazo panecillos que vende Juan Roig”

Mercadona ya se prepara para la Semana Santa. Como es habitual en la cadena valenciana, lanza productos típicos para cada época del año. En la mencionada sobresale uno por encima de todos, las torrijas. En los supermercados se puede disfrutar de los paquetes de cuatro unidades ya cocinadas, como hizo un joven, que quedó maravillado: "Está buenísima, un pan que ha chupado leche", afirmaba. La empresa de Juan Roig también dispone de pan de torrijas para aquellos que prefieran prepararlas de manera casera.

Sin embargo, no son los únicos tipos de pan de los que dispone Mercadona. La compañía tiene incontables tipos de pan, desde tracionales hasta integrales, pasando también por los de molde, tostados y otros especiales, como los de semillas o cereales. Pese a la gran variedad disponible en el mercado muchos siguen optando por el tradicional, por el de toda la vida. Este tipo de pan, además se puede obtener en más formatos que la típica barra, para que sean más cómodos para el usuario. Además de manejable, hay un pan de este tipo que es muy saludable.

Este es el pan tradicional más saludable de Mercadona

Un nutricionista creador de contenido en redes sociales, '@nutri.rixi', revela cuáles son "los increíble panecillos de Mercadona". Este nutricionista no es sospechoso, ya que en otros vídeos no deja en demasiado buen lugar algunos alimentos. Sin embargo, con estos alucina: "Pedazo de panecillos que vende aquí el amigo Juan Roig".

Este pan es el 'Panecillo 11 unidades de El Horno de Mercadona'. El experto detalla las características que lo hacen recomendable: "No sé si la gente se fija en los ingredientes, pero contiene hasta un 10% de pura masa madre". Es de natural y de trigo, algo que no es habitual ni sencillo de encontrar: "Cosa que en otros supermercados, estos panecillos así que venden, no lo tienen", confiesa.

También revela otra propiedad, que en algunos casos puede ser perjucial, pero no en este: "Si que tiene un antioxidante de 300, pero encima es de Vitamina C". Explica en en que consiste este antioxidante: "Es natural, así que 10/10". Vuelve a incidir en los recomendable del producto: "Ningún problema de ingredientes. Cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo. Transpariencia siempre", concluye.

Este es el precio de este pan

El pack de panecillos tiene un precio de 1,14€. Cada paquete contiene 11 unidades de 45 g cada una de ellas. Estar en pequeñas unidades hace que pueda ser más manejable. El precio por kilo es de 2,304 €. También tiene 8,2 gramos de proteínas y 2,1 gramos de fibra alimentaria. Eso sí, Mercadona lanza una recomendación: "Consumir preferentemente antes de 24 horas desde su entrega o compra".

El propio supermercado explicó el significado de esta fecha: "Podríamos consumir un producto que esté pasado de fecha de consumo preferente sin que sea un riesgo para nuestra salud". De forma diferente hay que actuar cuando se cumple la fecha de caducidad.