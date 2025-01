Este es el significado de la línea roja en la cámara de aparcamiento de los coches, según una autoescuela

Aparcar siempre ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de los conductores. Roces en la carrocería, propia o ajena, nervios, enfados e incluso abandono. A todo conductor le ha ocurrido en alguna ocasión que no aparcó porque pensaba que no le entraba el coche y, finalmente, el sitio era más grande de lo que parecía. Para ayudar en esta maniobra, los coches más modernos cuentan con sensores y cámaras incorporadas.

Los sensores suelen formar cuadrículas alrededor de la figura del coche y van pitando según se acerca a cualquier objeto u obstáculo. La cámara, que normalmente suele estar ubicada para mostrar la imagen de la parte trasera en la pantalla que incorpora el vehículo. La imagen de la situación real suele ir acompañada de varias líneas para ayudar al conductor a la hora de realizar la maniobra de marcha atrás. Las primeras suelen aparecer en amarillo y según se va estando más cerca del objeto estas se van enrojeciendo hasta llegar a una totalmente roja.

Tradicionalmente se ha pensado que la línea roja es el punto al que debes evitar llegar si no quieres que tu coche choque contra el obstáculo que tiene detrás. Es decir, no llegar al aviso que marca la línea roja para no impactar contra la pared o golpear al coche estacionado detrás del tuyo. Sin embargo, al contrario de lo que se cree, la línea roja no señala esto. La Autoescuela Nueva Cosmos lo explicó mediante un vídeo en TikTok: "Seguro que mucha gente no lo sabe".

Esto señala la línea roja en la cámara de aparcamiento de los coches

La línea roja en la cámara de aparcamiento de los coches marca la distancia que debes respetar entre tu vehículo y el obstáculo que tenga detrás para que la puerta del maletero disponga de espacio suficiente para abrirse. "Si dejáis la línea roja en la unión de la pared con el suelo, te indica la separación mínima a la que puedes dejar el coche para poder abrir el maletero sin que toque la pared", explica mientras realiza la acción con su propio coche, explica el autor del vídeo.

En la imagen se ve claramente como aún queda algo de espacio con el muro y podría echar aún más atrás el coche sin tocar el muro. Es muy habitual juntar el coche al máximo al de detrás o al muro para tratar de generar espacio por delante, pero, a veces, al abrir el maletero hay que volver a mover el coche. Con este truco, siempre sabrás que respetando la línea roja se abrirá la puerta perfectamente, sin rozar en el obstáculo de detrás.

En este momento aparecen las líneas de aparcamiento

Las líneas de asistencia al aparcamiento de la cámara únicamente suelen aparecer al poner la marcha atrás. Si el coche tiene sensores, estos se suelen activar siempre que nos acerquemos a un obstáculo sea cual sea la marcha metida y el lugar por el que se acerque el posible choque. La nuevas tecnologías ayudan a reducir al mínimo los indicentes con el coche.