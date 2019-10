Familia Quer: guerra total a 19 días del juicio de Diana

La tensión acumulada está pasando factura en la familia Quer. A 19 días de que comience el juicio por el crimen de Diana, que fue asesinada en Galicia en agosto de 2016, se ha producido un nuevo desencuentro familiar. La madre de la joven, Diana López Pinel, acudió al puesto de la Guardia Civil de Majadahonda a primera hora de la madrugada de ayer para interponer una denuncia por maltrato contra su ex marido, Juan Carlos Quer. Los hechos se habrían producido esa misma mañana en Las Rozas, en el garaje de la vivienda del hombre. Allí, a eso de las 15:00 horas, los progenitores de Diana comenzaron a tener una fuerte discusión que habría acabado en un forcejeo, tal y como denunció López Pinel. Según consta en la denuncia, él la habría sujetado fuertemente de las muñecas y propinado un golpe en la cara para después tratar de atropellarla con su vehículo. La ex mujer acudió al hospital y aportó a los investigadores el parte de lesiones que le habrían facilitado en el centro sanitario. La mañana de ayer, los agentes llamaron a Juan Carlos y éste se presentó allí de forma voluntaria, donde quedó detenido por un presunto delito de violencia doméstica. Sobre las 13:00 horas, el detenido pasó a disposición judicial, en concreto, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia sobre la Mujer en dicho partido judicial.

Tras declarar ante la jueza, ésta decidió su puesta en libertad y rechazó las medidas cautelares solicitadas por la mujer. López Pinel solicitaba alguna de protección como una orden de alejamiento, pero la magistrada no lo consideró necesario. Juan Carlos Quer será investigado por un supuesto delito de lesiones, según informó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, la magistrada se inhibió a favor del partido judicial de Pozuelo, por tratarse del municipio donde reside la víctima, tal y como establece la Ley de Violencia de Género.

Por su parte, antes de que Juan Carlos Quer se presentara ante la Guardia Civil y quedara detenido, él también interpuso una denuncia por injurias contra su ex mujer. Lo hizo en la comisaría de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón acompañado de un abogado. Además, también presentó un parte médico para acreditar que le había arañado a él en la discusión que ambos tuvieron en el garaje.

Tras ser puesto a disposición judicial, la tensión se trasladó a los juzgados de Majadahonda. Hasta allí acudió la otra hija del matrimonio y hermana de Diana, Valeria, que declaró ante los medios de comunicación para defender a su padre y desmentir a su madre. «Quien lo conozca sabe que eso es mentira, es incapaz». «Me ha llegado que mi madre ha comentado a los medios que mi padre ha intentado matarla. Cualquier persona que mire a mi padre, una persona seria de pies a cabeza, una persona que pone cabeza a todo lo que hace, jamás se le ocurriría y menos en una situación como la que estamos. Es una completa locura lo que ha hecho mi madre, lo desmiento completamente porque es falso», dijo, para recalcar que él «no es una persona agresiva y todo lo que ha pasado debería ser ya algo familiar, que es nuestro, se debe respetar la intimidad».

«Que mi hija vuelva conmigo»

Posteriormente, la madre de la joven comenzó a hablar con los periodistas para hacer pública su preocupación. «Como sabéis, mi ex marido me retiró la custodia a los diez días de desaparecer Diana. Lo único que quiero es que mi hija (Valeria) vuelva conmigo para que esté bien, lo único que quiero es que mi hija esté a salvo, que ahora no lo está». La mujer, acusó a su ex marido de manipular a su hija y lamentó el estado en el que se encuentra: «Ya habéis visto en qué condiciones está», dijo.

Fue precisamente en el momento en que la mujer hablaba, cuando Valeria se acercó corriendo al lugar presa de un ataque de nervios. Mientras se acercaba, la madre dijo a los periodistas: «Mira, está loca completamente». Valeria le gritó a su madre: «¡Mentirosa! ¡Jamás te ha pegado!». A lo que la madre le contestó: «¡Pero si te ha pegado hasta a ti!», afirmó, en alusión a una denuncia que presentaron contra el padre hace años. Visiblemente alterada, López Pinel ha dicho que no iba a declarar «nada más, solo que este hombre es un agresivo y un maltratador». Todos estos problemas llegan en un momento delicado para la familia, a punto de que arranque el juicio por el asesinato de Diana Quer, que comenzará el 29 de octubre en Santiago con la declaración de «El Chicle» y los padres de la joven asesinada, tal y como está previsto. El jurado tendrá que deliberar sobre los hechos establecidos en el auto y que podrían ser constitutivos de delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Antes, el 14, los padres de Diana tienen otra cita en los juzgados por la casa familiar y la custodia de Valeria.

No es la primera vez que Diana López Pinel denuncia a su ex. En este sentido, cabe recordar que durante la búsqueda de la joven desaparecida en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), los padres explicaron estos asuntos. Así, Juan Carlos Quer declaró a las puertas de los juzgados de Ribeira: «Mis antecedentes legales son los siguientes: hasta que contraje matrimonio jamás en mi vida tuve una denuncia, ni ningún problema con la Justicia. En los 24 años de matrimonio y 22 de noviazgo, jamás tuve denuncia alguna de mi ex mujer. Solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó, y muchos de ustedes sabrán leer entre líneas para conocer cuál era la verdadera razón que había detrás de esa ruptura, cayeron 9 o 10 denuncias que, por supuesto, todas se han archivado o todos los cargos se han sobreseído. Lean entre líneas».

El último enfrentamiento había sido por la emisión de un vídeo de la reconstrucción del crimen de Diana Quer. El padre no quería que fuera emitido y la madre sí. Finalmente, el juez prohibió al «Programa de Ana Rosa» su emisión tras estimar la denuncia de Juan Carlos y considerar que su difusión afectaría «a la imparcialidad» de los jurados que deben elegirse para el juicio. Entonces, el padre de Diana afirmó en Twitter que «el juez aplica la Ley, y con ello protege la dignidad y el derecho de mi hija Diana a un juicio justo. Diana madre se equivocó en esta cuestión, no es abogada, y por ello debe consultar estas cuestiones a sus abogados, que también son los míos en esta causa».ue su difusión afectaría «a la imparcialidad» de los jurados que deben elegirse para el juicio.