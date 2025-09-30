Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias premian acciones de 35 municipios contra la violencia machista en fiestas

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han reconocido a 35 ayuntamientos de España por sus proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia de género desarrollados en sus fiestas locales. El reconocimiento forma parte de través de su iniciativa conjunta 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', y más específicamente desde 'Municipios contra el maltrato'.

El acto de entrega de reconocimientos, celebrado en la sede de Atresmedia este lunes por la tarde, ha estado conducido por la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero y ha contado con la participación del subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y RSC de Mutua Madrileña y director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, y el subdirector de Antena 3 Noticias, Óscar Vázquez.

Los ayuntamientos están desarrollando campañas para prevenir y sensibilizar contra esta problemática durante sus fiestas patronales y eventos multitudinarios, asumiendo así una serie de compromisos y declarándose espacios libres de violencia de género. Este año, Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han reconocido a 35 de estos ayuntamientos por sus respectivos proyectos, llevados a cabo en el marco de sus festividades locales.

Además, en esta ocasión han querido reconocer doblemente a los consistorios de Algeciras (Cádiz), Benicássim (Castellón), El Toboso (Toledo) y Valverde Del Camino (Huelva) porque han presentado proyectos durante tres años consecutivos en las distintas oleadas impulsadas por 'Municipios contra el maltrato'.

Los municipios galardonados son Alcantarilla (Murcia); Alfafar (Valencia); Algeciras (Cádiz); Almería; Almuñécar (Granada) Aracena (Huelva); Aranjuez (Madrid); Arévalo (Ávila); Armilla (Granada); Barbastro (Huesca); Benicàssim (Castellón); Bullas (Murcia); Cartaya (Huelva); Casarrubuelos (Madrid); Consuegra (Toledo); El Toboso (Toledo); Jumilla (Murcia); Lobón (Badajoz); Lorquí (Murcia); Mazarrón (Murcia); Mota del Cuervo (Cuenca); 22. Motril (Granada); Olvera (Cádiz) y Parla (Madrid).

También han sido distinguidos Piedras Albas (Cáceres); Puebla de Sanabria (Zamora); Pueblos de Moclín (Granada); Robledo de Chavela (Madrid); Sabiñánigo (Huesca); Sanlúcar la Mayor (Sevilla); 31. Socuéllamos (Ciudad Real); Suances (Cantabria); Torrejón de Ardoz (Madrid); 34. Tudela de Duero (Valladolid) y Valverde del Camino (Huelva).

Hace una década que la Fundación Mutua Madrileña y los informativos de Antena 3 pusieron en marcha su iniciativa conjunta 'Contra el Maltrato, Tolerancia Cero'. En 2021, emprendieron 'Municipios contra el maltrato', un paso más en su compromiso contra la violencia de género cuyo objetivo es para pasar de la concienciación a la acción con la implicación de los ayuntamientos por ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos.

Desde entonces, la respuesta de los municipios ha sido muy positiva, con una implicación creciente que supera los 400 consistorios, que demuestra que la unión y la movilización de las instituciones locales es clave para avanzar hacia una sociedad más justa, segura e igualitaria. En estos diez años, la iniciativa ha emitido más de 3.800 spots de sensibilización, difundido cerca de 800 reportajes en Antena 3 Noticias y lanzado más de 4.200 cuñas de radio en emisoras del grupo Atresmedia.