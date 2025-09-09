Gana 165.000 dólares anuales en un trabajo sin apenas formación y explica cómo hacerlo: "Es dífícil, pero atrae el dinero"

El dinero o la comodidad, esa es la gran duda para los trabajadores. Combinar ambas es lo ideal, pero no siempre es posible. Hay en ocasiones en las que hay que decidir entre tener un sueldo mayor o unas mejores condiciones y un trabajo más del gusto de la persona. La elección depende del momento vital de cada persona, siendo los jóvenes más impetuosos y decididos a arriesgar habitualmente.

Los sueldo altos son un gran reclamo y a veces se decide dejar de lado otros aspectos que también son prioritarios. Una cuenta de TikTok llamada getahead.app se dedica a entrevistar a jóvenes para preguntarles sobre su trabajo y su sueldo. Especialmente llamativa es la entrevista de una joven austaliana, que revela su sorprendente trabajo y salario. El vídeo se ha hecho muy viral y ya suma 4,9 millones de visualizaciones y casi 300.000 me gusta en dicha red social.

Una joven gana 165.000 dólarescon su trabajo

"Soy electricista y gano 165.000 dólares al año", sorprendía esta joven en la entrevista. En euros serían 92.697€ anuales aproximadamente. Ella es de Brisbane, Australia, y sorprendió hasta a la entrevistadora: "Oh Dios mío, ¿cómo conseguiste llegar a hacer eso?". Es un sueldo muy elevado y para el que se puede presuponer que se necesita una formación muy elevada, pero no es así. Explica cómo consiguió llegar a él: "Empecé recién salida del colegio cuando tenía 17 años".

Narra su historia: "Conseguí un trabajo en las minas del norte de Queensland. Empecé allí, soy una electricista normal, pero trabajo en las minas". Trabaja siete días y libra otros siete, según explicó sobre el tiempo que pasa en las minas. Puede parecer apetecible, pero las jornadas no lo son tanto: "Las jornadas suelen ser de 12 horas y media", señala. Una gran cantidad de horas, especialmente al hablar de que trabaja en unas minas.

¿Es un trabajo duro?

Fue preguntada por el tiempo que quiere seguir con dicho trabajo y dudó: "Es un poco difícil con la minería, pero una vez te atrae el dinero es un poco difícil irse". Parece un trabajo duro físicamente, ante lo que la entrevistadora decidió preguntar por la presencia femenina. Ella explica que ha ido evolucionando: "Ahora hay más, no había ninguna cuando empecé cuando tenía 17 años, lo que fue un poco difícil". Sin embargo, valora positivamente la experiencia: "Se aprende mucho, especialmente siendo tan joven y vulnerable".

¿Cuál es el salario medio en Australia?

Como explica la web 'Un salto a Australia' a través de datos de la agencia estadística nacional australiana, el salario medio en 2024 en Australia para un trabajador a tiempo completo (38 horas semanales) es de $1.924,60 AUD por semana. Al año vendrían a ser unos $100.000 AUD. Y en euros, unos 61.000€ anuales, o 8.300€ al mes. Según afirman, en el sector de la construcción, el sueldo medio en Australia de un obrero o peón es de $32 AUD/hora. Dentro de este sector, un trabajo muy demandado en Australia es el de 'traffic controller', cuyo salario medio está en $30 AUD/hora.