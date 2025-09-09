Las monjas excomulgadas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros en Asturias

Las monjas excomulgadas de Belorado, que gestionan un restaurante y un núcleo zoológico en el municipio asturiano de Parres, han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el presunto envenenamiento de perros.

Según han explicado en un comunicado, la denuncia ha sido formalizada en la Comandancia de la Guardia Civil de Arriondas, donde han solicitado que se inicie una investigación al respecto, aportando información para esclarecer los hechos.

Las religiosas afirman sentirse "perseguidas" en una situación que consideran injusta y creen que se está intentando atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora.

Una de las hermanas, Sor Sión, advirtió hace unos días de la presencia de cebos sospechosos cerca de los animales. Según su relato, encontraron galletas de harina llena de unos puntitos negros en las inmediaciones de sus instalaciones. Tras consultar con veterinarios y criadores de perros, concluyeron que se trataba de "cebos para envenenar animales".

Además, explicó que no de sus perros falleció recientemente en "circunstancias extrañas", y que varias de sus pastoras alemanas habían comenzado a presentar síntomas de debilidad, problemas digestivos y pérdida de peso de forma repentina. "Gracias a Dios actuamos con rapidez y los llevamos a veterinarios", indicó Sor Sión.