Gran Bretaña advierte sobre el consumo de productos alcohólicos marroquíes

El gobierno británico ha emitido un aviso sanitario urgente en el que adviertea sus ciudadanos, incluidos aquellos que viajan a Marruecos, sobre los peligro del consumo de bebidas alcohólicas falsificadas que contienen metanol , una sustancia tóxica, tras las muertes y lesiones graves reportadas en varios países en los últimos meses.

El director de la Asociación Marroquí de Derechos del Consumidor, Bouazza Kharati, confirmó que el metanol es peligroso para la salud, señalando que fue la causa de la muerte de ocho personas en Sidi Allal Tazi hace varios meses. Advirtió sobre la necesidad de reforzar la supervisión de estos productos que se venden en el mercado.

El aviso británica indicó que las bebidas adulteradas son particularmente frecuentes en zonas no reguladas o en aquellas que se venden fuera de los canales legales. Señaló que algunas entidades mezclan metanol con alcohol para reducir costos, dado que el metanol es inodoro, incoloro e insípido, lo que dificulta su detección antes del consumo.

Incluso cantidades muy pequeñas de metanol pueden causar ceguera o muerte prematura, e instó a los viajeros a evitar las bebidas sin un etiquetado claro o servidas fuera de su envase original. También recomendó estar atentos a los primeros síntomas de intoxicación, como mareos, visión borrosa y dolor de cabeza, y enfatizó la necesidad de atención médica inmediata.

Al-Kharati explicó que la supervisión de la seguridad de las bebidas alcohólicas es competencia de la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria (ONSSA), y recalcó la importancia de realizar inspecciones periódicas en restaurantes y hoteles clasificados, especialmente a finales de año, para garantizar la seguridad del consumidor y proteger la reputación de las bebidas marroquíes tanto a nivel nacional como internacional.

