Le hacen el favor de llevarle la cena cuando ya habían cerrado… y su respuesta está dejando a todos sin palabras

Un restaurante decidió atender un pedido de hamburguesa realizado después de su hora de cierre, demostrando una generosidad poco común. No solo prepararon la cena, sino que añadieron un pan de ajo gratuito y una nota escrita a mano deseando al cliente una pronta recuperación: “No te preocupes por pedir tarde, no nos importa. Aquí tienes un pan de ajo gratis para que te encuentres algo mejor. ¡Recupérate!”

Lo que parecía un gesto de empatía se convirtió en una historia viral por motivos inesperados. El cliente, lejos de agradecer el detalle, publicó una reseña en redes sociales criticando duramente la experiencia. En su texto, lamentaba que el queso “parecía plástico quemado” y que la nota emocional ni siquiera estaba dirigida a él. “Sinceramente, ojalá me hubiesen dicho que estaban cerrados. No voy a volver ni pedir nunca más”, escribió, dejando claro su descontento.

La publicación, compartida ha generado un intenso debate entre quienes defienden la buena voluntad del restaurante y quienes consideran que la calidad del producto debe primar incluso en gestos altruistas. Mientras tanto, el pan de ajo, que pretendía ser símbolo de cortesía, ha quedado como inesperado protagonista de una historia que mezcla amabilidad, decepción y el poder viral de una reseña mal recibida.