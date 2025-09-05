Condenado a 20 meses de cárcel por maltrato el presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica

Una sentencia judicial ha sacudido el ámbito profesional de la psicología en España. El presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC), identificado como A., ha sido condenado a 20 meses de prisión por delitos de maltrato habitual y vejaciones contra su pareja. El fallo, emitido por el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza, se dictó tras un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, acusación particular y defensa, luego de que el acusado reconociera los hechos.

La resolución judicial documenta un patrón sistemático de agresiones físicas, insultos y humillaciones ocurridas en distintos puntos del país, incluyendo Cádiz, Almería y Zaragoza. Entre los episodios más graves se encuentran bofetadas, agresiones con las uñas y ataques verbales durante intentos de ruptura por parte de la víctima.

Además de la pena de prisión, el condenado, un profesional de 41 años originario de Tarragona, deberá cumplir 30 días de trabajos comunitarios, mantener una orden de alejamiento de tres años y no acercarse a la víctima durante al menos seis meses.

El caso ha generado especial atención por la posición institucional del agresor, al frente de una entidad dedicada precisamente al estudio y tratamiento de la salud mental. El documento judicial subraya la actitud despectiva y las increpaciones sistemáticas que marcaron la relación.

Desde el Ministerio de Igualdad se han recordado los recursos disponibles para víctimas de violencia de género, como el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y la aplicación ALERTCOPS, que permite solicitar ayuda inmediata con geolocalización. En situaciones de emergencia, también se puede contactar con los servicios 112, 091 y 062.