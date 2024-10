Harambee convoca a entidades sociales por el Día Internacional de los Cuidados

Con motivo del “Día internacional de los cuidados y el apoyo”, fijado por la ONU, la ONGD Harambee convoca a destacados actores de los cuidados en España. Un día en el que Harambee quiere destacar a las personas que son cuidadas y crear un lugar de encuentro de entidades sociales que lo hacen posible, como forma de homenaje para quienes necesitan cuidados y para quienes les ayudan.

De esta manera, Harambee reunirá el próximo día 28 a las 19:30h en el Ágora de Caixabank All in One a personalidades relevantes en el campo de las entidades sociales como Manuel Bretón, presidente de Cáritas España; Luisa González, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y Papa Balla Ndong, originario de Senegal, llegado a España hace 20 años y actual presidente de la Federación Unión Africana de España, donde trabaja a favor de la integración de los migrantes.

Será un evento presidido por la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León Municio, moderado por el periodista Pedro J. Rabadán y realizado en colaboración con Caixabank.

Participarán también José Segura Clavell, director general de Casa África, y Arancha Aznar y Federico Martínez, de la Fundación Soluzziona, centrada en la capacitación de personas con escasos recursos en los ámbitos del cuidado y la atención. Por parte de la ONGD Harambee intervendrá su vicepresidente, Ramón Pardo de Santayana.

Ramón Pardo de Santayana aseguró que “con este evento se pretende subrayar la importancia de dar un cuidado integral a la persona, para lo que es necesario trabajar “todos juntos” desde diversos ámbitos y cada organización desde el suyo, pero siempre centrado en el derecho de las personas a ser cuidadas en su propio ámbito”.

En ese sentido, Harambee “cuida”, atiende y apoya a las personas en África subsahariana, para que encuentren cubiertas sus necesidades en su propio país, accedan al desarrollo y a las oportunidades que merecen y no tengan necesidad de emigrar y dejar atrás sus raíces. Por eso, la organización, además de cuidar a las personas, trabaja para que ellos mismos sean los protagonistas del desarrollo de su propio país y que también nazcan otras iniciativas sociales de esta ONGD, como es el caso de Soluzziona, entre otras.

Harambee es una iniciativa internacional de solidaridad que nace en la canonización de San Josemaría Escrivá en 2002, como proyección viva de su preocupación por los más necesitados; para apoyar proyectos de promoción de la mujer, educación, salud y seguridad alimentaria en África subsahariana. Comunica y difunde los valores y posibilidades de África.

El objetivo de la organización es responder a las necesidades que determinan los propios africanos y conseguir financiación para que puedan gestionar y ejecutar sus proyectos, gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas y donantes particulares.