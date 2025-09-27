“Hay más español de lo que esperaba”: la incongruente confesión de una estadounidense residente en España que se ha hecho viral

Una creadora de contenido estadounidense que reside en España encendió la polémica al confesar su sorpresa por el nivel de uso del español en el país. En un video publicado en TikTok, explicó que le resultaba extraño que muchas personas no cambiaran automáticamente al inglés al percatarse de que ella no dominaba el idioma local.

La publicación despertó numerosas reacciones: más de 500 comentarios debatieron su postura, muchos criticándola por considerar que su expectativa era injusta o poco realista. Varios usuarios recordaron que, al igual que ella, los estadounidenses también suelen mantener el inglés aunque interlocutores no lo hablen, sin que ello genere protestas similares.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del privilegio del angloparlante y de cómo algunas personas trasladan expectativas culturales de un contexto a otro sin adaptarse al entorno. En su defensa, la influencer dijo que estaba “acostumbrada a que, en cuanto la gente nota que no hablo su idioma, cambien directamente al inglés”.

Para muchos, este episodio funciona como espejo: revela cómo se percibe la diferencia y cuestiona la naturalidad con que ciertos hablantes esperan que el mundo se adapte a sus costumbres lingüísticas. También genera reflexiones sobre empatía cultural, modales conversacionales y los límites del choque cultural al emigrar o viajar.