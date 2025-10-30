Un hijo mata a golpes a su madre con un martillo en EE UU y luego huye a un bosque gritando "¡mamá!"

Sebastian Van Stockum llamó al 911 desde su casa en Gerdes Road y confesó: “Le quité la vida a mi madre”, según unos informes policiales citados por Yahoo News. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron sentado en el suelo con la ropa ensangrentada. Laura Williams, de 55 años, yacía en un charco de sangre en el jardín delantero. Junto a su cabeza, los oficiales hallaron “un martillo cubierto de sangre”.

Durante su detención, Van Stockum declaró que había intentado usar un martillo y también sus puños para matar a su madre. El informe policial indica que el joven fue arrestado tras establecerse causa probable. El fiscal del distrito de Norwalk, Paul Ferencek, calificó el crimen como “especialmente violento” y confirmó que se trata de un asesinato en primer grado.

Laura Williams trabajaba como comerciante de antigüedades y vivía con su hijo en una casa valorada en 1.9 millones de dólares en una zona acomodada de New Canaan. Era considerada una mujer trabajadora y respetada en su comunidad. El crimen ha generado conmoción entre los vecinos, que describieron a la familia como tranquila.

Van Stockum fue procesado el lunes 27 de octubre en el Tribunal Superior de Stamford. Según NBC Connecticut, el juez ordenó su detención con una fianza de dos millones de dólares. El joven permanece bajo custodia mientras se desarrolla la investigación. Las autoridades no han revelado aún si se solicitará una evaluación psiquiátrica.

Antes de recibir la llamada de Van Stockum, los agentes dijeron que respondieron a un reporte de un hombre que gritaba “Mamá” desde el bosque alrededor de las 22:36 horas de esa noche. Los oficiales fueron enviados a la zona de South Avenue y Gerdes Road. Poco después, el propio Van Stockum llamó al 911 desde su domicilio para confesar el crimen.

Las autoridades han iniciado el análisis de pruebas forenses, incluyendo el martillo y otras evidencias recogidas en la escena. La policía local ha confirmado que no se habían reportado incidentes previos en el domicilio. El caso sigue abierto y se espera que la fiscalía presente cargos formales en las próximas semanas.