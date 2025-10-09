Un hombre es acusado en EE UU de "amenaza terrorista" por exhibir 'cadáveres' de Halloween en su jardín

Stephan Marcum, residente de Stanton, Kentucky, EE UU, fue arrestado el pasado sábado tras instalar en su jardín una decoración de Halloween que simulaba cuerpos en bolsas negras etiquetadas con los títulos de autoridades locales. La escena incluía varias figuras envueltas en bolsas de basura, una de ellas colgada con una cuerda al cuello y rotulada como “Juez de Distrito”. Las otras estaban marcadas como “Alcalde”, “Gerente de Zonificación”, “C.A.” (Abogado del Commonwealth), según reportes policiales.

Según ha informado The Independent, Marcum, de 58 años, enfrenta cargos por “amenazas terroristas en tercer grado” e “intimidación a testigos en proceso legal”. Fue detenido por la Policía Estatal de Kentucky y trasladado al centro de detención del condado de Powell con una fianza de 5.000 dólares. El arresto se produjo después de que un fiscal local pasara frente a la vivienda y considerara la instalación como una amenaza directa. Las autoridades confiscaron las decoraciones como evidencia y continúan investigando el caso.

Reacciones locales y antecedentes personales

Eddie Barnes, juez ejecutivo del condado de Powell, expresó su preocupación tras ver la escena: “Esto no es algo que se vea todos los días. Al principio pensé: ‘Vaya, esto es bastante fuerte’”. Aunque Barnes ha conocido a Marcum durante décadas y lo describió como alguien que “puede ser una buena persona”, condenó la forma en que eligió expresarse.

Según medios locales como NBC News y Daily Mail, Marcum mantenía una disputa previa con el ayuntamiento por violaciones de ordenanzas de zonificación, incluyendo la falta de conexión a servicios básicos como agua y electricidad. Días antes del incidente, un juez lo multó con 250 dólares y le dio 30 días para cumplir con las normas. Poco después, aparecieron las decoraciones en su jardín.

Debate sobre los límites de la libertad de expresión

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos. Stephen Voss, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kentucky, explicó que “aunque la Primera Enmienda protege muchas formas de expresión, las amenazas terrorizantes no están cubiertas”. Añadió que en el clima político actual, la tolerancia hacia imágenes violentas ha disminuido, ya que existe un mayor riesgo de que se traduzcan en actos reales.

La audiencia judicial de Marcum fue pospuesta luego de que el juez asignado se recusara, ya que también está involucrado en el caso de zonificación y fue directamente aludido en la decoración. El incidente ha generado inquietud en la comunidad de Stanton, donde algunos vecinos lo ven como una expresión artística malinterpretada, mientras otros lo consideran una amenaza explícita que debe ser sancionada.