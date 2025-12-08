Un hombre deja un "simpa" de 19.000 euros en un hotel y trata de alojarse en otro de la misma cadena

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por alojarse en un hotel y marcharse sin pagar una factura de casi 19.000 euros.

Según informó la Jefatura Superior, el pasado miércoles agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron a un hotel del centro de Palma tras recibir un aviso del 091.

Al parecer, el hombre trataba de hospedarse después de dejar una cuenta pendiente en otro establecimiento en Calvià, donde había pasado más de un mes.

Al intentar realizar el alta, el personal del hotel recibió una alerta que indicaba que este sujeto había estado previamente en un hotel de la misma cadena y que, el día anterior, había abandonado el establecimiento sin pagar

Los agentes localizaron al hombre en el hall de hotel y procedieron a su detención.