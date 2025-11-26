Un hombre se disfraza de su madre muerta para cobrar la pensión que le corresponde: consiguió defraudar varias veces a Hacienda

A veces la realidad supera la ficción, y en Italia, se volvió a demostrar un ejemplo de ellos, con una mujer que "resucitó" de entre los muertos. O al menos, eso quería hacer pensar su hijo. El hombre se disfrazó durante un tiempo de su propia madre, que llevaba tres años muerta, para poder cobrar la pensión que le correspondía a ella sin problemas y así, recibir ese dinero de forma ilegal.

Un hecho ocurrido en el Borgo Virgilio, un pueblo ubicado en la provincia de Mantua, en el norte de Italia. El hombre se vestía como lo hacía su madre cuando estaba viva o al menos trataba de aparentar ser ella a base de maquillaje y con blusa de los años setenta, cabello corto, un collar de perlas y pendientes de clip clásico, según explica Il Corriere della Sera.

Con ello, buscaba renovar el carné de identidad para seguir cobrando su pensión. El medio italiano explica que fue una empleada quien se dio cuenta del disfraz, pues se percató de que la "supuesta mujer" era en realidad un rostro masculino maquillado. Así, informó de inmediato a sus superiores, que posteriormente lo comunicaron a las autoridades locales.

Las sospechas hicieron que se llevara a cabo una investigación interna. Primero, se comparó una fotografía tomada en el Ayuntamiento y otra del propio carnet de identidad, pues llevaba diez años sin renovarse.

Un parecido más que obvio, y sin embargo, había diversas diferencias entre ambas fotografías. Además, se comprobó en el registro civil que la señora, Graziella Dall'Oglio, llevaba tres años muerta.

Con esto, la empleada volvió a citar al hombre en las oficinas municipales, el pasado 11 de noviembre, para "finalizar el papeleo". Pero era una trampa, ya que estaría acompañada por un agente, le sometieron a un interrogatorio y admitió ser el hijo, tal y como contó Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, en declaraciones a Il Corriere della Sera.

Así, los agentes decidieron inspeccionar su casa y encontraron en una habitación a la madre del sospechoso, la cual estaba momificada y cuyo cuerpo permanecía oculto durante los tres años que llevaba muerta.

El hijo, de 57 años, era enfermero pero estaba desempleado, y según las autoridades, podría haber usado sus conocimientos médicos para realizar el proceso de momificación y prevenir la descomposición de su madre. Asimismo, el hijo presentaba cada año la declaración de la renta, firmada supuestamente por la señora Dall'Oglio, de unos 53.000 euros (cifra que giraba en torno a su pensión de viudedad y los ingresos de los bienes inmuebles).

La Fiscalía de Mantua acusa al hombre de varios delitos, entre los que se encuentra ocultación del cadáver de su madre, suplantación de identidad, fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social y falsas declaraciones.

Por otro lado, está previsto que se realice una autopsia de los restos de la mujer en el Hospital Carlo Poma de Mantua, para confirmar la fecha exacta de la muerte y la causa, aunque se piensa que fue una muerte natural.