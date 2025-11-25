Un hombre muere atropellado tras caer accidentalmente a las vías del Metro en Barcelona

Un hombre falleció en Barcelona tras ser atropellado por un tren en la estación de Metro de Diagonal de la Línea L3 la noche del pasado sábado 22 de noviembre.

El hombre cayó accidentalmente a las vías del Metro justo cuando pasaba el tren y resultó herido de gravedad al ser atropellado por el convoy, según ha avanzado este martes Metropoli Abierta y han confirmado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron al hombre en el lugar del accidente y, posteriormente, lo trasladaron en estado muy grave hasta un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 23:18 horas de la noche, y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas del cuerpo y ambulancias del SEM.