Identifican hasta 3 subtipos metabólicos de obesidad infantil

La obesidad infantil en España y en el mundo sigue siendo un desafío importante de salud pública, si bien, desde hace años hay una mayor concienciación sobre este problema, tanto en las instituciones públicas como privadas. Existen numerosas investigaciones sobre el tema que abordan diferentes aspectos, desde el origen y la evolución del problema -incluyendo los factores genéticos, sociales, económicos y conductuales asociados- hasta los posibles tratamientos.

En esta línea, el equipo de investigación del Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) de la Universidad CEU San Pablo, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y la Universidad Rey Juan Carlos han aportado un enfoque novedoso para estudiar el origen de la obesidad infantil en función de parámetros que se puedan medir en la sangre.

Gracias a las capacidades de la metabolómica multiplataforma y de técnicas de análisis estadístico avanzadas se han podido seleccionar un conjunto de biomarcadores que han permitido identificar hasta tres subtipos metabólicos (metabotipos) de obesidad infantil, no descritos previamente.

Debido a la experiencia del grupo de investigadores del Hospital en la obesidad de origen genético (monogénica), que colideran el grupo colaborativo europeo para su estudio, se ha podido demostrar que esos metabotipos no están relacionados con variantes genéticas conocidas. “La selección de los biomarcadores puede ayudar a clasificar el tipo de obesidad y, de esa manera, identificar el mejor tratamiento para cada tipo”, afirma el investigador principal del proyecto en el CEMBIO, Francisco Javier Rupérez.

Estos resultados se han publicado recientemente en el artículo "Identifying subgroups of childhood obesity by using multiplatform metabotyping" de la revista Frontiers in Molecular Biosciences, y proporcionan una base sólida para el desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas y personalizadas, lo que podría transformar el manejo de la obesidad infantil en el futuro.

Investigación con metabolómica

Esta investigación en la que la metabolómica, la práctica clínica y las técnicas estadísticas avanzadas para el análisis de los datos obtenidos van de la mano, cuenta con la estrecha colaboración entre los investigadores del CEMBIO Francisco Javier Rupérez y David Chamoso; Jesús Argente y Gabriel Martos, del Servicio de Pediatría y Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; y Francisco Rabadán, del área de Estadística Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder contribuir a este proyecto, aplicando técnicas multivariantes desde la experiencia en ciencias sociales al análisis de datos clínicos”, apunta el investigador de la URJC. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo de Investigación en Salud (FIS) del Instituto de Salud Carlos III, este proyecto profundiza en la comprensión de las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad infantil y a las posibilidades de intervenciones personalizadas, no farmacológicas.

Evaluación de la dieta cetogénica

Otro de los hallazgos está relacionado con tratamientos basados en intervención nutricional: las dietas. Mantener una dieta cetogénica durante cuatro meses permitió la reducción de peso de los niños, que se mantuvo hasta los doce meses.

Mediante el estudio metabolómico se ha demostrado que esta reducción de peso estaba asociada a drásticos cambios en el metabolismo, que se mantienen hasta nueve meses después de concluir el tratamiento, pero no en todos los pacientes.

Esto ha permitido identificar un panel de biomarcadores que, antes de iniciar un tratamiento, podrían estar relacionados con la predicción de éxito y con la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente. El investigador principal del proyecto del CEMBIO destaca la importancia de estas colaboraciones multidisciplinarias para abordar un problema tan complejo como la obesidad infantil.

"Nuestro objetivo es mejorar la precisión de los tratamientos y la adherencia de los pacientes mediante la identificación de marcadores predictivos que nos permitan seleccionar las intervenciones más adecuadas para cada individuo", afirma Rupérez. Estos trabajos representan un paso significativo hacia la comprensión y el tratamiento de la obesidad infantil, y subrayan la importancia de la investigación colaborativa y multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones innovadoras para los problemas de salud pública.

¿Qué es el CEMBIO?

El CEMBIO es el Centro de Metabolómica y Bioanálisis de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, dirigido por la catedrática de Química Analítica de esta universidad, Coral Barbas. La metabolómica es el estudio de las huellas químicas únicas relacionadas con pequeñas moléculas (metabolitos) que los procesos celulares específicos dejan tras su alteración debido a enfermedades, tratamientos médicos, el medio ambiente o la nutrición, entre otros factores.

Entre otros temas, el CEMBIO lleva investigando desde 2016 las alteraciones metabólicas que caracterizan a la obesidad infantil, un problema de salud pública.