Ignacio Riesgo: «Siempre que se hable de financiación debería hablarse de eficiencia en gestión»

Al colapso que sufrieron la atención primaria y los hospitales de la mayor parte del país por el empuje del coronavirus, le sucedió un aumento récord del número de enfermos en espera de una consulta diagnóstica o una intervención quirúrgica, con tiempos medios de espera disparados. Entonces, se pensó que habíamos extraído lecciones que jamás se olvidarían. Sin embargo, debido a la que se ha denominado como «tripledemia», volvemos a reflexionar sobre la fragilidad del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué enseñanzas de la pandemia se han implementado?

La Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados en el año 20 ya llegó entre sus conclusiones a la necesidad de poner ene marcha la Agencia de Salud Pública. Estamos en el 24 y Todavía no se ha puesto en marcha. La necesidad de una agencia especializada independiente, de alto nivel técnico y con una gobernanza muy participativa, era una enseñanza de la pandemia que no se ha puesto en marcha y nos ha cogido con otra pandemia sin ese instrumento fundamental, lo que hace que muchos debates se politicen y se pierda objetividad, y no tengan el necesario respaldo técnico.

¿Qué lastres agravan estos periodos de crisis?

Esta «tripledemia», por ejemplo, está asolando Europa. En España, estamos asistiendo a aglomeraciones en las urgencias de los hospitales por parte de pacientes que, en su mayoría no necesitan este dispositivo hospitalario. Esto es debido a los déficits existente en la Atención Primaria, al exceso de presencialidad (cuando muchos problemas se podrían resolver en una consulta online); y al poco énfasis hecho en las recomendaciones de autocuidado, ya que hay que facilitar a la población recomendaciones sobre cuándo recurrir a la ayuda profesional. Estos lastres ponen en evidencia que el sistema sanitario español necesita reformas. Se requiere introducir ciertas mejoras en el sistema en materia de listas de espera, de atención primaria, de digitalización, de políticas profesionales o de agilidad en la aprobación de medicamentos.

¿Considera que el dinero destinado a Sanidad es suficiente?

Habría que incrementar la financiación para abordar ciertos retos(políticas de personal, medicina de precisión, transformación digital, etc.). Yo hablaría de disponer de un fondo importante para responder a programas nacionales necesarios. No obstante, siempre que se hable de financiación debe hablarse de eficiencia en la gestión y esto requiere cambios sustanciales en el modelo de gestión, que no están en la agenda política.