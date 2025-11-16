Los marroquíes encabezan los cotizantes extranjeros en agricultura, transporte, construcción y hostelería

El número de trabajadores extranjeros afiliados al sistema de Seguridad Social alcanzó en octubre una cifra récord de 3.101.500, según datos oficiales. Representa un aumento de 13.159 personas en un solo mes, o un 7,2% interanual, una tasa casi tres veces superior al crecimiento de la población activa nacional.

La comunidad marroquí sigue liderando la lista de trabajadores inmigrantes en España, con 365.089 afiliados a la seguridad social, superan a rumanos, colombianos y otros. Siete de cada diez inmigrantes proceden de fuera de la Unión Europea y los marroquíes se concentran en los sectores de la agricultura, la construcción, el transporte y la hostelería.

Las mujeres representan el 43,1 % del total de trabajadores extranjeros, superan los 1,3 millones. El número de autónomos también ha aumentado hasta los 494.246, muestran un claro crecimiento en sectores altamente cualificados como las tecnologías de la información, la energía, las profesiones científicas y técnicas, y los servicios financieros y de seguros.