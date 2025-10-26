Le incautan 800.000 euros en efectivo y luego intenta robar la sede de aduanas donde estaban guardados

Un intento de robo por efreacción ha sacudido a la brigada de aduanas de Cambo-les-Bains, en el suroeste de Francia, apenas unas horas después de que se incautaran cerca de 800.000 euros en efectivo durante un control rutinario en Biarritz. El incidente, ocurrido en la noche del 19 al 20 de octubre, fue confirmado por la fiscalía de Burdeos este domingo 26.

Todo comenzó con un control de carretera en la madrugada del 18 al 19 de octubre, cuando agentes de aduanas detuvieron un vehículo que se dirigía a España. El conductor, un hombre de 39 años, de nacionalidad franco-argelina y residente en la región parisina, transportaba 799.870 euros en pequeñas denominaciones, distribuidos en cuatro paquetes. El dinero fue inmediatamente requisado.

Horas después, la sede donde se almacenaba el dinero fue objeto de una tentativa de robo por efreacción. Según el fiscal Renaud Gaudeul, el autor huyó sin lograr acceder al interior del edificio.

El conductor del vehículo fue puesto en detención provisional tras negarse a declarar durante su custodia policial. La fiscalía ha abierto una investigación por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, asociación de malhechores, transferencia no declarada de efectivo y tentativa de robo en banda organizada.

Las pesquisas han sido confiadas al Office national antifraude (Onaf) y a la Oficina antinarcóticos de Bayona (Ofast), con el objetivo de determinar si hubo otros viajes similares, identificar cómplices y esclarecer el destino final del dinero incautado.

Según datos oficiales, las incautaciones de dinero vinculado al crimen organizado han aumentado un 34% en Francia respecto al año anterior. Entre enero y julio de 2025, las autoridades han confiscado casi 48 millones de euros, en el marco de una nueva estrategia que busca seguir el rastro del dinero para combatir el blanqueo.