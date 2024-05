Una innovadora combinación terapéutica demuestra beneficios frente al cáncer de pulmón avanzado

La combinación del anticuerpo amivantamab y lazertinib, un fármaco dirigido a EFGR presenta mejores beneficios clínicos frente al tratamiento estándar en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado o metastático con mutaciones en el gen EGFR que, además, presentan alguno de estos marcadores de muy mal pronóstico: metástasis cerebrales y/o hepáticas, co-mutaciones en el gen p53 o presencia de ADN tumoral circulante.

La Dra. Enriqueta Felip, jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, jefa del Grupo de Tumores Torácicos y codirectora del Programa de Investigación Clínica del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) presenta hoy en la primea jornada del Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) los resultados del análisis secundario del ensayo clínico fase 3 MARIPOSA que refuerza los beneficios clínicos para pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña con mutaciones en EGFR frente al tratamiento estándar actual, también en pacientes con muy mal pronóstico.

La mutación del gen EGFR se encuentra en alrededor del 15% de pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, siendo una de las mutaciones oncogénicas más frecuentes en este tipo de cáncer. “En estos casos si el tumor está avanzado o metastático son necesarias nuevas estrategias terapéuticas, especialmente en líneas tempranas de tratamiento” explica la Dra. Felip.

Un inhibidor oral de EGFR de tercera generación es el tratamiento estándar para estos pacientes. Sin embargo, la enfermedad progresará eventualmente porque el tumor desarrolla nuevas alteraciones moleculares que le hacen resistente al tratamiento. El amivantamab es un anticuerpo monoclonal que bloquea por un lado el EGFR y otro receptor llamado receptor MET, para detener el crecimiento de células tumorales de pulmón.

En los resultados del ensayo MARIPOSA presentados en el último congreso de la sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), este anticuerpo combinado con un inhibidor oral de EGFR de tercera generación, lazertinib redujo el riesgo de progresión de la enfermedad y de muerte en un 30% frente a osimertinib. La supervivencia libre de progresión de los pacientes tratados con el anticuerpo biespecífico amivantamab más el inhibidor oral de EGFR lazertinib fue de 23,7 meses frente a los 16,6 meses en los pacientes tratados con el tratamiento estándar.

“En este estudio que presentamos en ASCO hemos evaluado el beneficio que supondría esta combinación en pacientes con biomarcadores de alto riesgo con peor pronóstico de la enfermedad como son la presencia de metástasis cerebrales o hepáticas, co-mutaciones en el gen p53 en la biopsia líquida o la presencia de la mutación de EGFR en el ADN tumoral circulante” explica la doctora Felip.

Los investigadores analizaron los resultados de supervivencia libre de progresión, es decir el tiempo que pasa desde el inicio del tratamiento hasta que el tumor vuelve a progresar, en estos grupos de pacientes de alto riesgo.

Observaron que, en global, los pacientes con alguna de estas características de alto riesgo presentaban una mediana de supervivencia libre de progresión de entre 9,1 y 14,8 meses en los pacientes tratados con el tratamiento estándar mientras que la mediana era de entre 16,5 a 20,3 meses en los pacientes tratados con la nueva combinación terapéutica.

Si lo analizamos por factor de riesgo, la combinación de amivantamab más lazertinib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión en todos los subgrupos. En pacientes con metástasis cerebrales se redujo el riesgo de progresión de la enfermedad y muerte en un 31%; en pacientes con metástasis hepáticas al inicio del tratamiento en un 42%. Entre los pacientes que presentaban co-mutaciones de TP53 se redujo el riesgo en un 35% y en los pacientes en los que se había detectado la mutación EGFR en el ADN tumoral circulante en sangre el riesgo disminuyó un 32%.

“En conclusión, esta nueva combinación terapéutica presenta beneficios superiores en pacientes con características de alto riesgo y podría representar un nuevo estándar de tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña metastático o avanzado con mutaciones en EGFR. Si bien serán necesarios análisis de seguimiento posteriores para determinar la importancia estadística y clínica de la supervivencia general, esta novedosa combinación podría convertirse en una nueva oportunidad para los pacientes con cáncer de pulmón” afirma la Dra. Enriqueta Felip.

La Dra. Felip ha presentado estos resultados en la primera sesión del congreso sobre cáncer de pulmón de célula no pequeña en la que también se han conocido los resultados de diversos estudios en los que ha participado: Se han presentado los resultados preliminares del ensayo clínico fase 3 EVOKE-01 que compara Sacituzumab govitecan frente a docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón no pequeña metastático previamente tratados con quimioterapia e inmunoterapia y los resultados de cinco años de supervivencia libre de progresión del tumor de pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado ALK+ del estudio CROWN.