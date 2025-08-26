Intenta abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo y los demás pasajeros se lo impiden

Un vuelo de Ryanair de Manchester a Agadir, en Marruecos, se vio obligado a regresar al Reino Unido después de que un pasajero intentara abrir una salida de emergencia en pleno vuelo. El avión había despegado a las 9:00 a. m. y regresó a su punto de partida menos de una hora después de que los otros pasajeros alertaran a la tripulación del incidente. El causante del incidente fue alejado de su asiento cerca de la salida, mientras que el capitán permaneció en la puerta hasta el aterrizaje.

"Sólo logró retirar la cubierta de plástico y, por lo tanto, no tuvo éxito, ya que otros pasajeros la detuvieron y alertaron a la tripulación de cabina, quienes luego informaron al capitán alrededor de las 9:30 a.m.", indicó la aerolínea en un comunicado .

A su llegada, la Policía del Gran Manchester abordó la aeronave para arrestar al sospechoso. Posteriormente, se llamó a ingenieros para que inspeccionaran el avión y reemplazaran la cubierta de plástico dañada de la puerta. Según Ryanair, el vuelo reanudó su viaje hacia Marruecos poco después.