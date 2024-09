Jubilación fatal

La semana pasada los medios se hicieron eco de esta noticia: “Un reciente estudio realizado por Fedea, ha revelado que retrasar la edad de jubilación puede tener graves consecuencias para la salud de los trabajadores, especialmente de aquellos que desempeñan ocupaciones físicamente exigentes o que están sometidos a altos niveles de estrés emocional y mental” Resulta que el estudio no es tan reciente, está elaborado a finales de los sesenta pero, aunque así sea, los resultados de aquella tesis nos plantean preguntas esenciales del presente. Gobiernos y empresarios pugnan por retrasar a toda costa la jubilación, de hecho, cada año suman unos mesecitos más que para muchos se hacen insufribles. Para otros supone una pérdida de salud que incrementa “significativamente”, dice el comentado estudio, la probabilidad de morir antes. Sin duda, esto va a depender en gran media del trabajo que realices, de cuan penoso sea física, emocional o mentalmente. Es de cajón que un albañil no puede estar subiéndose a un andamio a los setenta. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es cómo y de qué manera percibe la persona su trabajo. Si le gusta o no; si se siente con salud y ganas para continuar o no, si preferiría reducir su jornada. Y esto, que es particular, así habría que considerarlo. Lo que yo percibo es que la inmensa mayoría de la gente está deseando jubilarse aunque su trabajo no sea estresante. En general, a partir de los sesenta hay un envejecimiento que comporta cansancio y falta de reflejos, si a eso le sumas tantos años de tajo y esfuerzo, parece evidente que forzarles a seguir trabajando perjudica gravemente su salud. Otra vez la economía chocando contra el humanismo. Si hay que hacer una reforma de las pensiones con un pacto de Estado, adelante, pero nunca a costa de la calidad de vida de los ciudadanos. Desde luego, si van hacia la jubilación a los setenta y dos, como pretenden muchos empresarios, estará solucionado. Los finados no cobran pensión.