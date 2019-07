Las familias atrapadas en Kiev preguntan a Calvo: ¿gestación subrogada sí en EE UU pero no en Ucrania?

De nuevo, las familias atrapadas en Kiev se han concentrado hoy en las puertas del Consulado de España. Su “delito” haber decidido ser padres por gestación subrogada justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez dictase una orden por la que ya no se podían inscribir niños sin ni siquiera dar un plazo. En esta ocasión, el manifiesto leído en lo que han llamado “los viernes negros” estaba dirigido a la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo a la que le recordaron que se ha “saltado las directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y le preguntaron qué “¿por qué?”. “Explíquenos el verdadero motivo de pasar de respetar los derechos de los bebés españoles al no registrarlos como españoles que son en contra de mucha gente -incluso- de su propio partido. Vetarlos. No solo ordenando la paralización de una instrucción que, aunque con matices, permitía su inscripción, sino que con ayuda de su cómplice, Dolores Delgado, dicta otra instrucción que impide la inscripción en países como Ucrania y Georgia,exigiendo una sentencia inexistente e innecesaria en ellos. Díganos, señora Calvo ¿se siente feliz con esta medida?”.

El manifiesto continúa y tras afirmar que con esta medida Calvo no va a lograr parar la gestación subrogada le recuerdan que “estos niños han venido al mundo sin coacciones. Son fruto de algo lícito entre dos partes. Le guste o no, esto es así. Las mujeres gestantes son las personas más increíbles del mundo. Son generosas, amables y nos arropan en todo momento. Son mujeres, sí, como usted, pero que nos ayudan a ser padres y madres”.

También le recuerdan que esta instrucción no afecta a otros países: “Tiene un gran don para excluir lo que considera a capricho. Porque.. cuando la gente vuelve de Estados Unidos con sus hijos por gestación subrogada ¿ahí le parece bien? ¿No cree que no hay derecho? ¿Respecta la regulación de EE UU y no la de otros países donde la regulación es distinta? ¿Valen menos los derechos de los bebés españoles dependiendo del país donde nazcan?”

“Señora Calvo -continúa el manifiesto- si tiene algo de cordura aún está a tiempo de hacer algo. No es tan difícil ver lo que hacen el resto de países. Si quiere mire a u vecina Francia y vea qué hacen con los bebés que nacen aquí, en Ucrania. Y mire al resto de familias de todo el mundo que como mucho, con una prueba de ADN, evidentemente no manipulada, vuelven a casa con sus hijos”.

También le preguntaron qué hubiera hecho ella “si no hubiera podido ser madre. ¿Adoptar? Un proceso que hoy puede llevar más de 25 años y que en muchas ocasiones es imposible se se padece o ha padecido algún tipo de enfermedad”.

Por todo ello, le piden que “mire alrededor. Escuche y vea el sufrimiento que está provocando... No estamos aquí por capricho, somos gente como usted, con la única diferencia de que nosotros no podemos ser padres de otro modo”.

Se trata de la tercera vez que leen una carta abierta en sus concentraciones. La primera fue dirigida a la Casa Real, la segunda a Pedro Sánchez, y no cesarán hasta que el Gobierno les dé una solución. No pueden salir del país con sus hijos y cada vez son más las familias a las que se les han agotado los 90 días de visado de turista permitidos. De hecho, ya hay padres que llevan más de 120 días atrapados en Kiev. En paralelo, tal y como explican desde Apingu (Plataforma Apartidista por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania), se han interpuesto dos recursos contenciosos administrativos y una de las parejas va a presentar de aquí a septiembre un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.