La línea de AVE Madrid-Galicia, interrumpida por un incendio

Un incendio con varios focos en la provincia de Orense mantiene interrumpida el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Orense.

El gestor ferroviario Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio, que cuenta con varios focos, se encuentra entre Orense y Taboadela (Orense), lo que afecta a la línea de alta velocidad gallega.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que todavía no está determinada la causa de los fuegos, si bien personal de la compañía ha trasladado a viajeros afectados que el fuego lo produjo el propio tren a su llegada a la ciudad. Se evalúa si poner a disposición de los viajeros un medio de transporte alternativo.

El fuego ha provocado diferentes cortes de luz en varios puntos de Orense, desde el entorno de San Cibrao das Viñas, pasando por O Couto y Barbadás. Además, hay una visible humareda en la ciudad. Fuentes de Naturgy han informado, sobre las 15:00 horas, que ya se está reponiendo el servicio.

Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Orense por los incendios que se registran en esa provincia.

En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Orense.

En la provincia están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).