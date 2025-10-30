"¿Quién bebe café después de cenar?”: los choques culturales de una española en Portugal que arrasa en TikTok

Zulema Romero, que comparte su experiencia en redes bajo el usuario @zulemaromeero, ha conquistado TikTok con un vídeo en el que relata los choques culturales que ha experimentado viviendo en Portugal. “Aunque pensemos que somos parecidos, cada día encuentro algo diferente que me deja en plan ¿pero esto qué es?”, confiesa al inicio del clip, que se ha convertido en uno de los más comentados entre usuarios españoles y portugueses.

Entre las diferencias que más le sorprendieron, Zulema menciona que el calendario portugués empieza en domingo y que los días laborables se nombran con números, como segunda-feira o terceira-feira. También destaca que en Portugal la palabra espantosa tiene un significado positivo —“quiere decir que estás guapísima”— o que no existen productos tan comunes en España como la Fanta de limón o las lentejas en bote.

El vídeo, grabado con tono cercano y desenfadado, repasa toda una lista de curiosidades sobre la vida cotidiana portuguesa. Romero comenta que los portugueses “comen al mediodía y cenan sobre las siete y media”, que “beben café solo después de cenar” y que “en lugar de bares en cada esquina, hay pastelerías llenas de dulces”. También se muestra divertida con la lentitud en bares y cafeterías: “Llegan siempre tarde a todo, pero eso me viene genial, porque así no soy yo la última en llegar”, bromea.

La joven, que lleva nueve meses de Erasmus en Portugal, termina su vídeo asegurando que cada día sigue descubriendo algo nuevo que la sorprende. Su recopilación de costumbres ha generado todo tipo de reacciones en TikTok, donde miles de usuarios han comentado sus propias experiencias y diferencias entre ambos países. Con más de 84.000 reproducciones, el vídeo de Zulema se ha convertido en uno de los contenidos virales más compartidos sobre la convivencia entre españoles y portugueses.