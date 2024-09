Llevas abriendo mal las bolsas de aperitivos toda la vida: esta es la forma correcta de hacerlo

Hasta hace no demasiadas décadas, las patatas fritas se fabricaban en las tiendas y se metían en bolsas transparentes de plástico, cobradas al peso. Hoy en día, cada vez cierran más locales que sigan preparando estos deliciosos aperitivos a la manera tradicional, aunque aún se pueden observar algunos por la calle. Son muy característicos por sus cristaleras, que dejan ver una montaña de saladas rodajas de tubérculos cocinados en aceite de girasol.

Desde que los españoles trajimos esta planta de América, se ha convertido en un ingrediente imprescindible en las gastronomías de todo el globo: tortilla de patatas, gnocchi, aligot (puré con queso y mantequilla), patatas revolconas, patatas a la importancia, patatas a lo pobre y un infinito etcétera. No es de extrañar que, después de los tres grandes cereales (arroz, maíz y trigo), la patata sea el alimento más consumido en el mundo.

Con este tubérculo sucedió algo parecido que con las langostas, era un alimento muy despreciado, utilizado incluso como abono o simple pienso para el ganado. Se consumió escasamente hasta finales del siglo XVIII, cuando el farmacéutico e ingeniero agrónomo francés Antoine Parmentier descubrió sus muchas propiedades y lo utilizó en forma de puré para combatir las hambrunas. Desde entonces, la población le cogió más el gusto a la patata y normalizó rápidamente su ingesta, convirtiéndose en uno de los vegetales más consumidos en poco tiempo.

Hoy en día, una de las formas más habituales de consumir este tubérculo son las patatas fritas 'de bolsa'. Según un el muy reciente estudio 'Un continente de picoteo', realizado por la marca Snack'In For You, España ocupa el segundo lugar dentro de los países europeos con mayor preferencia por los aperitivos salados sobre los dulces.

Ya estén fabricados a base de patata, maíz o trigo, estos productos son tremendamente populares, pero lo que no mucha gente sabe es que hay varias formas de abrir la bolsa donde vienen sellados. Hay una de ellas que es especialmente útil si se van a tomar en casa, y aunque es muy popular en México por una preparación típica de allí, en nuestro país se desconoce.

Llevas toda la vida abriendo 'mal' la bolsa de aperitivos

Cuando un producto se vende con un abrefácil o una franja marcada que indica 'abrir por aquí', es bastante obvio su modo de empleo, pero esto no siempre es así. Si el propio fabricante no lo especifica, las interpretaciones son libres, y no aciertan en todas las ocasiones. Aún así, el sentido común tiende a ser bastante práctico, pues a nadie se le ocurre comerse un helado de cucurucho empezando por el cono, esto resultaría en, como se suele decir, "empezar la casa por el tejado".

Uno no duda de su capacidad resolutiva para llevar a cabo una tarea tan simple como abrir una bolsa de aperitivos, pero lo cierto es que hay un modo de apertura que no se utiliza en España y que es mucho más cómodo del que acostumbramos a practicar aquí. Si se va a consumir el producto en la calle o en un lugar en el que tenemos que estar de pie, es de recibo abrir la bolsa por uno de sus extremos.

Pero existen dos formas principales de eclosionar los aperitivos fritos: una 'para llevar', como la que todos conocemos, y otra 'para tomar aquí', sentados o en casa. Esta segunda opción es muy popular en México, y ha dado lugar a una de las preparaciones más típicas del país latinoamericano, los llamados 'dorilocos'. Con ella, se puede compartir más fácil el contenido de la bolsa con los demás, sin tener que escarbar hasta el fondo del envase.

Como muestra en su vídeo en Instagram la página especializada en trucos para el día a día @parahabitacion, la calve consiste en sujetar fuerte la bolsa y tirar de la banda negra que viene dibujada en su parte exterior, dividiendo así el recipiente en dos mitades que dejan al descubierto los aperitivos salados. Abriéndolo así o por una de los laterales en lugar de por arriba, se preparan los 'dorilocos'.

Para ello, normalmente se utilizan triángulos de maíz, pero también se puede hacer con las patatas fritas. De esta forma, los mexicanos aprovechan la bolsa de plástico como recipiente en el que verter salsas, aderezos y otros ingredientes, como zumo de limón, verduras picadas muy fino o incluso granos de maíz dulce. Aunque pueda parecer una manera un tanto extraña de abrir los aperitivos, lo cierto es que en otras zonas es muy común, y tiene una aplicación de lo más práctica.