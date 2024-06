Soy maquilladora profesional y este es mi maquillaje favorito de Mercadona

En los últimos años, los productos de maquillaje lowcost han mejorado significativamente en calidad, hasta el punto de competir con productos de gama alta. Esta tendencia es evidente en los productos de maquillaje de Mercadona, que se han ganado una reputación por ofrecer una excelente relación calidad-precio. Tanto es así, que muchos maquilladores profesionales optan por acudir a los establecimientos de Juan Roig para poner a prueba estos productos.

Los mejores productos calidad-precio de Mercadona

La maquilladora profesional Carlota López, ha compartido con sus seguidores de TikTok los que son para ella los mejores productos de maquillaje de Mercadona.

En primer lugar, la experta en maquillaje recomienda los color balm, unos labiales a modo bálsamo con color que, según ella, "quedan súper bien y además, hidratan los labios". Siguiendo con los labios, López aconseja las barras clásicas ya que son "muy pigmentadas, muy cremosas y además, tiene el tapón con imán". También destaca los labiales fluido mate por su gran durabilidad. "Son los más duraderos que he probado nunca", asegura la maquilladora. Y para las amantes de los labios con mucho brillo, la experta recomienda los glosses voluminizadores porque, según ella, "no son nada pegajosos y tienen un acabado mentolado muy guay".

Color balm Mercadona Mercadona

También habla de los perfiladores aunque está vez no para bien. La experta considera que tienen poca duración y teniendo en cuenta las opciones que existen en el mercado como los de la marca lowcost Catrice, no merecen la pena.

En tercer lugar, la experta recomienda los productos de cejas, especialmente el formato lápiz que incluye espumillón, ya sea el de madera o el automático. Además, muestra también el fijador transparente que después de haberlo probado, lo recomienda mucho.

En cuarto lugar, la experta recomienda las máscaras de pestañas, en concreto la dorada o la plateada Maxi Cure. Aunque considera que todas funcionan muy bien.

Para las mejillas recomienda los coloretes luminosos, concretamente el 02 por su parecido a uno de la marca Red Beauty. Para aplicar este producto o cualquier otro que precise brocha recomienda cualquiera de los packs que tiene a la venta el gigantesco valenciano. La experta ha probado todos y "por el precio que tienen están muy bien", asegura.

Sin embargo, el producto que la maquilladora considera "el mejor" no es otro que el tónico de vitamina C. "Me quede flipando cuando lo probé. Pasaría por un producto de alta gama sin ninguna duda", asegura López.

Tónico vitamina C Mercadona

Estos productos no solo han sido seleccionados por la experta por su calidad, sino también por su precio muy asequible, demostrando que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para obtener resultados profesionales.

Maquillaje lowcost o de lujo: ¿cuál es la mejor opción?

Hasta ahora, tener un buen neceser de maquillaje suponía un gasto considerable. Sin embargo, con el boom de las gamas de productos lowcost esto ha cambiado. Marcas como Essence y Catrice han revolucionado el mercado ofreciendo productos de alta calidad a precios muy accesibles. Esto ha permitido que más personas puedan realizarse maquillajes completos sin que el dinero suponga un problema.

Además, la competencia entre estas marcas ha llevado a una mejora continua en la calidad de los productos. Muchos maquilladores profesionales han comenzado a incorporar estos productos en sus rutinas diarias y en su trabajo, demostrando que es posible conseguir looks espectaculares sin arruinarse.

Otro factor clave en el éxito de estas gamas lowcost es su accesibilidad. La mayoría de estos productos se pueden encontrar fácilmente en supermercados, farmacias y tiendas online, lo que facilita aún más su adquisición. Además, las reseñas y tutoriales en plataformas como YouTube e Instagram han ayudado a popularizar estos productos, brindando a los consumidores la confianza de que están comprando algo que realmente funciona.

Aunque algunas marcas de lujo se aprovechan de su prestigio para cobrar precios elevados que no siempre se corresponden con una calidad superior, hay otras que verdaderamente justifican el precio se sus productos por varios factores.

Primero, la calidad de los ingredientes. Las marcas de lujo a menudo utilizan ingredientes de mayor calidad y fórmulas avanzadas que ofrecen mejores resultados en términos de durabilidad, textura y acabado. Por ejemplo, marcas como Dior, Chanel y Estée Lauder invierten en investigación y desarrollo para crear productos innovadores que destaquen en el mercado.

En segundo lugar, muchas marcas de lujo se aseguran de que sus productos no estén testados en animales y utilizan ingredientes que son seguros y sostenibles.

Además, las marcas de lujo a menudo ofrecen una experiencia de compra única y personalizada. Este nivel de detalle y atención puede hacer que el precio más alto valga la pena para muchos consumidores.

Al final, la elección entre una marca de lujo o una económica dependerá de las prioridades y el presupuesto de cada consumidor.