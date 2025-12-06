Marruecos, entre los países con más denuncias de turistas a los taxistas

Marruecos registra un número cada vez mayor de quejas de turistas sobre estafas en taxis y ocupa el octavo lugar a nivel mundial según un estudio realizado por la compañía de seguros de viaje AllClear, basado en más de 450 publicaciones y 30.000 comentarios en la plataforma Reddit.

Marruecos registró 1.329 comentarios hablando de experiencias negativas con algunos taxistas. El estudio indicó que la mayoría se concentran en torno a aeropuertos y zonas turísticas concurridas, donde los turistas suelen ser explotados para imponer precios altos o utilizar trucos ilegales.

Uno de las trampas más destacadas de la que advierte a los viajeros es tener cuidado de no encender el taxímetro, ya que algunos conductores exigen tarifas altas para viajes cortos si el taxímetro no está en funcionamiento. Además de presionar a los turistas mediante el uso del equipaje, los conductores en estaciones concurridas intentan utilizar el equipaje como medio para agilizar el pago de la tarifa sin acuerdo previo.

Además, alegan que el dispositivo de pago electrónico funciona mal para imponer un monto mayor, ya que algunos conductores recurren a tomar recorridos largos para aumentar la tarifa. Se recomienda utilizar aplicaciones de mapas para seguir la ruta.

El estudio también aconseja buscar paradas de taxis oficiales, especialmente en los aeropuertos y evitar ofertas de desconocidos. Letitia Smith, jefa de comunicaciones de AllClear, explicó que las estafas pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora, especialmente si el turista parece desconocer los precios locales. Por lo tanto, es fundamental verificar la tarifa antes de subir al vehículo, usar el taxímetro o acordar un precio fijo y denunciar cualquier estafa a las autoridades competentes, señala Rue20.