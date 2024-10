Más de 31.500 personas han sido admitidas para optar a una de las 11.900 plazas de Formación Sanitaria Especializada

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este lunes que un total de 31.538 personas han sido admitidas de manera provisional para optar a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada 2024-2025. Así, Sanidad señala que el plazo de presentación de subsanaciones comienza el día 29 de octubre a las 9.00 horas y finaliza el día 12 de noviembre de 2024 a las 17.00 horas. En esta convocatoria, se publica en la relación provisional de admitidos y no admitidos, el baremo académico del aspirante, conforme a la documentación facilitada en su solicitud.

La presentación de reclamaciones para aquellos aspirantes que dispongan de DNI o NIE se deberá realizar de forma electrónica. Para más información, Sanidad aconseja consultar el documento de ayuda para la presentación de subsanaciones.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordó en el mes de julio la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para la convocatoria 2024-2025. La Comisión, que está formada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, aprobó un incremento de plazas del 2,9 por ciento. Desde 2018, el crecimiento de plazas ha sido de un 40,9 por ciento.

La oferta por titulación en la actual convocatoria es la siguiente: Medicina cuenta con 9.007 plazas, por el momento 14.612 personas han sido admitidas y 1.269 no han sido admitidas; Enfermería cuenta con 2.171 plazas, por el momento 9.952 personas han sido admitidas y 197 no han sido admitidas; Farmacia cuenta con 352 plazas, por el momento 1.471 personas han sido admitidas y 23 no han sido admitidas; Psicología cuenta con 274 plazas, por el momento 3.809 personas han sido admitidas y 144 no han sido admitidas ; Biología con 63 plazas, por el momento 1.134 personas han sido admitidas y 43 no han sido admitidas; Física cuenta con 51 plazas, por el momento 319 personas han sido admitidas y 8 no han sido admitidas, y Química cuenta con 25 plazas, por el momento 241 personas han sido admitidas y 11 no han sido admitidas.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad (7%), ascienden a 836. El cupo de plazas para aspirantes extracomunitarios sin permiso de residencia es de hasta 901 plazas para la titulación de Medicina (10%); 4 plazas para Farmacia (1%), y 22 plazas para Enfermería (1%).

Por especialidades, aumentan su oferta los MIR de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (60%); Medicina Legal y Forense (42%), y Cirugía Oral y Maxilofacial (14%). En el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, la oferta es de 2.508 plazas, un 1 por ciento más que en la convocatoria previa, y en Enfermería Familiar y Comunitaria, 919 (+3% convocatoria previa).

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el 25 de enero de 2025. Se elimina la nota de corte y la puntuación mínima para poder participar en los actos de elección y adjudicación de plaza se limitará a aquellos cuya puntuación final del ejercicio sea mayor que cero, quedando eliminados aquellos que en el examen haya obtenido una puntuación negativa o igual a cero.

Además, Sanidad indica que los listados a lo largo todo el procedimiento solo serán accesibles para las personas implicadas en el mismo, previa identificación electrónica.