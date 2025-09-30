Un matrimonio encuentra en su jardín un tesoro del S. XVI valorado en más de 250.000 euros

Lo que parecía un día cualquiera de tareas domésticas en plena pandemia terminó convirtiéndose en un hallazgo histórico. Una pareja residente en Milford on Sea, en el condado de Hampshire (Reino Unido), encontró durante la época de pandemia, en abril de 2020, varias monedas enterradas bajo tierra arcillosa mientras limpiaban las malas hierbas de su jardín. En un primer momento pensaron que eran simples objetos metálicos sin valor, pero al limpiarlas se dieron cuenta de que se trataba de piezas de oro y plata con siglos de antigüedad.

Setenta monedas, del siglo XV y XVI en el jardín de su casa

Según informa la BBC, el hallazgo asciende a 70 monedas, la mayoría de ellas datadas en la década de 1530, coincidiendo con el reinado de Enrique VIII y su matrimonio con Jane Seymour, su tercera esposa. Varias llevan incluso las iniciales de dos de sus consortes: Catalina de Aragón y la propia Seymour.

Algunas piezas son incluso más antiguas y se remontan al reinado de Enrique VI, en la década de 1420. Todas ellas han permanecido ocultas durante más de quinientos años hasta que la casualidad las sacó a la luz en un jardín particular.

El conjunto ha sido examinado por el Museo Británico y valorado por el Comité de Valoración del Tesoro. La estimación inicial sitúa su precio en más de 230.000 libras esterlinas, unos 270.000 euros. El subastador David Guest, responsable de la venta prevista para el 5 de noviembre en Zúrich, cree que la cifra final podría ser incluso mayor debido al excelente estado de conservación de las monedas.

En el siglo XVI, la suma representaba una auténtica fortuna. Se calcula que el valor del hallazgo equivalía al precio de varias casas rurales de la época. Este detalle refuerza la idea de que quien enterró las monedas debía de ser un comerciante o noble adinerado que, por algún motivo, nunca regresó a recuperarlas.

Tras el hallazgo, las monedas fueron entregadas a las autoridades y permanecieron bajo custodia oficial durante tres años. En 2023, al no poder ser adquiridas por ningún museo británico, fueron devueltas a la pareja, que ha preferido mantenerse en el anonimato. Ahora, han decidido ponerlas a la venta en una subasta internacional.

“Todos soñamos con encontrar algo así en nuestro jardín, pero este caso es realmente excepcional”, declaró Guest. “No se descubren muchos tesoros que se remonten a la Inglaterra de los Tudor”.

Aunque no es la primera vez que aparecen tesoros ocultos en el Reino Unido, país con una larga tradición de descubrimientos arqueológicos en terrenos privados, la calidad y el número de estas monedas las convierte en un caso poco común. La colección ofrece además información directa sobre el poder adquisitivo de la época y las conexiones con la monarquía Tudor, una de las dinastías más estudiadas de Europa.

La pareja que las encontró asegura que todo ocurrió de manera fortuita, en una jornada más de confinamiento. Desde entonces, el jardín donde aparecieron se ha convertido en un lugar cargado de historia y anécdotas familiares. Aquel día, sin saberlo, les cambió la vida y el próximo noviembre en Suiza, los coleccionistas tendrán la oportunidad de pujar por un fragmento tangible de la Inglaterra del siglo XVI.