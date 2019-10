En 2100 subirá un metro el nivel del Mar Mediterráneo

Los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) se reúnen hoy en Barcelona. Y lo hacen con deberes serios encima de la mesa. El primer informe científico sobre el impacto del cambio climático y medioambiental en la región mediterránea ha tardado en llegar. La misma UpM admite que la falta de información precisa sobre los efectos del cambio climático en el mediterráneo han retrasado las políticas para hacer frente a este desafío. «Nunca antes se había hecho un estudio tan preciso sobre la región mediterránea, hasta ahora, cada país presentaba sus informes», constata Nasser Kamel, secretario general de la UpM.

El análisis, en el que han trabajado durante cuatro años 85 científicos de los 20 países de la red mediterránea de expertos en el cambio climático y medioambiental, alerta que el Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que la media global. Desde la época preindustrial, la temperatura se ha elevado 1,4 grados. El compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París era que la temperatura no subiera más de dos grados este siglo. En la Cumbre del Clima, Naciones Unidas ya alertó que para cumplirlo es necesario que los esfuerzos de los países aumenten entre tres y cinco veces. Con las políticas actuales y sin medidas adicionales la temperatura regional aumentará 2,2 grados en 2040. Y a finales de siglo, en algunas zonas la temperatura podría llega a subir 3,8 grados. Wolfrang Cramer, coordinador del grupo de 85 científicos y director científico del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, explicó que «la vida tal y como la conocemos ahora está amenazada, porque un aumento de dos grados generará unas condiciones para los ecosistemas marinos y terrestres que no se han producido en los últimos 10.000 años y la pregunta es si estamos a tiempo de tomar medidas para atenuar las consecuencias de este cambio climático». Lo cierto es que no hay que esperar veinte años para ver los efectos del aumento de las temperaturas. Las consecuencias del calentamiento en esta región ya golpea a sus vecinos. La gota fría, que azotó el levante español a finales de verano, dejó seis fallecidos y más de 4.000 evacuados, por ejemplo. Pero las previsiones son aún más devastadoras teniendo en cuenta que en 2025 la población de esta región superará los 529 millones de personas y que un tercio de ellas, 174 millones, vive en la costa.

Semia Cheriff, autora principal del informe, advirtió que si crece la población y crece la demanda de alimentos, puede haber escasez porque el aumento de las temperaturas incide en las cosechas, el rendimiento de la pesca y el ganado. Por cada grado que sube en el mar baja en oxígeno y los peces reducen entre un 20 y un 30% su tamaño. Así, augura que en 2050, el peso corporal de los peces sea la mitad. En el caso de los cultivos de trigo un grado más equivale a un 7,5% menos de producción.