El mejor repelente natural de mosquitos: un arbusto que sobrevive a la sequía

En la búsqueda de soluciones naturales para mantener a raya a los mosquitos y, al mismo tiempo, adaptarse a climas secos y calurosos, existe un arbusto que emerge como una solución a este problema.

Esta planta, originaria de la cuenca mediterránea, combina resistencia, funcionalidad y estética, convirtiéndola en una elección ideal para jardines sostenibles.

¿Por qué la santolina repele a los mosquitos?

La santolina contiene aceites esenciales que emiten un aroma intenso y agradable para los seres humanos, pero que resulta desagradable para los mosquitos y otros insectos voladores.

Esta característica ha llevado a que, tradicionalmente, se plantara cerca de viviendas y huertas como una barrera natural contra plagas. En la actualidad, su popularidad ha resurgido debido a la creciente demanda de alternativas ecológicas a los repelentes químicos .

Resistencia a la sequía y adaptabilidad

Una de las principales ventajas de la santolina es su capacidad para prosperar en condiciones de sequedad. Adaptada a suelos áridos y pedregosos, esta planta es capaz de sobrevivir con riegos mínimos, lo que la hace especialmente adecuada para regiones con veranos calurosos y largos períodos sin lluvias.

Su follaje plateado, cubierto de pequeños pelillos, refleja la luz solar y reduce la pérdida de agua, una estrategia natural de supervivencia.

Santolina Verdify

Características y cuidados básicos

La santolina es un arbusto perenne que florece en verano, produciendo pequeños botones amarillos que atraen a los polinizadores.

Prefiere ubicaciones soleadas y suelos bien drenados. Una de sus ventajas es que no requiere poda ni fertilizantes especiales, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento para jardineros novatos y expertos por igual.

Beneficios adicionales

Además de su función como repelente natural de mosquitos y su resistencia a la sequía, la santolina también ofrece beneficios ecológicos.

Al ser una planta perenne, contribuye a la biodiversidad del jardín y proporciona refugio a diversos insectos beneficiosos.

Su capacidad de sobrevivir con poca agua la hace perfecta para espacios verdes responsables y ecológicos.