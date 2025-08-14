Mercadona tiene el secreto para endulzar cualquier día por 1,20 euros

La cadena de supermercados Mercadona, referente en el sector de la distribución nacional, mantiene su estrategia de renovación constante de sus lineales. Esta política se traduce en la introducción periódica de nuevas referencias que buscan responder a las demandas emergentes de los consumidores, así como a las tendencias del mercado alimentario.

Dicha dinámica ha permitido a la compañía valenciana consolidar una clientela fiel que valora la diversidad de su catálogo. La empresa se esfuerza por cubrir distintos segmentos, desde productos básicos de la cesta de la compra hasta artículos más específicos, abarcando así un amplio espectro de preferencias.

Las golosinas, caramelos y chocolates forman parte de los impulsos de compra y suponen un complemento importante a la oferta generalista, captando la atención de un público variado.

Una propuesta que recupera sabores tradicionales

La última incorporación al surtido de Mercadona son unos caramelos con palo que combinan los sabores de cereza y fresa. Estos dulces se presentan en un formato de paquete que contiene un total de doce unidades, lo que facilita su adquisición para el consumo doméstico o para eventos que requieran de pequeñas porciones individuales. El precio de venta establecido para este surtido es de 1,20 euros.

El formato de doce unidades por paquete lo convierte en una opción cómoda para familias, permitiendo dosificar el consumo o compartir. Esta presentación es especialmente útil para preparar celebraciones infantiles o pequeños eventos donde se busca ofrecer una golosina sencilla y de fácil manejo para los más jóvenes.

Desde el punto de vista del posicionamiento en el mercado, la estrategia de precios de Mercadona para este producto parece buscar una gran competitividad. Al ofrecer doce unidades por 1,20 euros, se sitúa como una opción accesible en el segmento de las golosinas, un factor que suele ser determinante para el volumen de ventas en este tipo de artículos de impulso.

Esta novedad contribuye a reforzar la variedad en la sección de dulces del supermercado, que ya cuenta con una oferta considerable. La incorporación de referencias con perfiles de sabor conocidos y formatos tradicionales puede atraer a nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes, consolidando la posición de Mercadona en este nicho de mercado.