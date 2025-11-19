El mismo neumático para todas las estaciones: el error común del que mucha gente no es consciente

Usar los mismo neumáticos en verano y en invierno es una opción muy fácil para ahorrar dinero y evitar su almacenaje. Sin embargo, esta idea es errónea y puede afectar tanto al rendimiento del coche como a la seguridad al volante.

Los neumáticos para todas las estaciones que eliminan la necesidad de cambios semestrales, no son libres de mantenimiento. Descuidarlos puede provocar un desgaste desigual, una conducción menos segura y una vida útil más corta.

La importancia de la rotación

Uno de los errores más comunes es no rotar los neumáticos. Al circular durante todo el año, los neumáticos delanteros y traseros se desgastan de manera diferente: los delanteros soportan más tensión por frenado y dirección, mientras que los traseros se desgastan de forma más uniforme.

Mantener cada neumático siempre en la misma posición provoca un desgaste desigual que puede afectar el manejo y acelerar su envejecimiento.

Recomendaciones para un buen uso de los neumáticos La Razón

Recomendaciones de uso

Los expertos aconsejan seguir algunas reglas clave para garantizar la seguridad y prolongar la vida de los neumáticos para todas las estaciones:

Rotación periódica cada 10.000 a 15.000km, o al menos una vez al año.

Atención a condiciones especiales: coches pesados, eléctricos o viajes cortos frecuentes puede requerir rotaciones más tempranas

Cambio de neumáticos: si solo se reemplazan los delanteros más desgastados, los nuevos deben instalarse en el eje trasero y los traseros trasladarse al delantero.

Presión correcta: revisarla al menos una vez al mes

Profundidad del dibujo: comprobar regularmente para asegurar un agarre adecuado.

Aunque los neumáticos para todas las estaciones ofrecen comodidad y reducen la necesidad de cambios frecuentes, su mantenimiento es indispensable. La rotación regular, la presión adecuada y la revisión del dibujo son pasos fundamentales para garantizar seguridad, un manejo óptimo y una mayor durabilidad.