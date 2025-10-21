Curiosidades
Ni mito ni ficción: confirman que los abetos pueden acumular oro en sus agujas gracias a microbios invisibles
Un equipo finlandés ha detectado nanopartículas de oro dentro de las agujas del abeto rojo (Picea abies)
Cerca del yacimiento de Tiira (al norte de Finlandia), los investigadores tomaron muestras de agujas de 23 abetos rojos. Al analizarlas con microscopio y técnicas genéticas, hallaron oro en cuatro árboles. La sorpresa no fue solo el metal, sino con quién iba: alrededor había comunidades de bacterias “huéspedes” del árbol (se llaman endófitas). Entre ellas, nombres técnicos como Cutibacterium, Corynebacterium y un grupo poco conocido (P3OB-42).
¿Cómo llega el oro ahí dentro?
La explicación es sencilla de entender: en el suelo hay trazas de oro disueltas. Esos microbios que viven dentro del abeto ayudan a convertir ese oro disuelto en pequeñas partículas sólidas (es lo que los científicos llaman "biomineralización"). Esas nanopartículas quedan atrapadas en una especie de gel que forman los propios microbios y así el oro acaba integrado en la aguja. No es polvo del ambiente: el árbol lo "fabrica" por dentro con ayuda de sus microbios.
¿Sirve para algo (más allá de la curiosidad)?
Sí, aunque no vas a hacerte rico con un abeto, ya que la cantidad de oro es minúscula. Lo importante es la idea, si los árboles y sus microbios delatan lo que hay bajo el suelo, podrían usarse como "sensores naturales" para buscar yacimientos sin excavar. Es lo que algunos llaman minería verde: observar a la naturaleza en lugar de perforarla. Además, entender este proceso abre puertas para limpiar suelos o aguas con exceso de metales usando soluciones más ecológicas.
No se trata de un tesoro escondido, pero sí una pista valiosa para explorar y cuidar el entorno de forma más respetuosa.
