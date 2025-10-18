Una española desmonta el mito de las pirámides: así es la realidad que no se ve en las redes

Las pirámides de Egipto han fascinado durante siglos a viajeros de todo el mundo. Su majestuosidad arquitectónica y el misterio que las rodea han convertido a estos monumentos en un destino soñado. Pero lo que muchos no ven en las redes sociales es la realidad que se esconde tras el encuadre perfecto.

La influencer española Aitana Soriano ha viajado este verano a Egipto y ha compartido en TikTok su experiencia al entrar en una de las pirámides. Lo que encontró dentro dista mucho de lo que había imaginado desde niña. “Siempre pensé que habría habitaciones, pasadizos y cosas secretas. Nada más lejos de la realidad”, confiesa.

Para acceder al interior, los visitantes deben hacer fila y descender por una escalera muy baja, obligándolos a avanzar agachados. “Mi madre se dio dos o tres veces con el techo”, comenta Aitana. Una vez dentro, el calor es sofocante. “Te preguntan si tienes dolor de cabeza o de rodillas antes de entrar”, advierte, ya que la humedad y la temperatura pueden ser extremas.

Tras bajar varios escalones, se llega a una pequeña sala donde se encuentra la tumba. “También puede llamarse sauna, porque hay una cantidad de humedad que flipas”, dice entre risas. El espacio es tan reducido que sorprende por lo contrario a lo que uno espera: “Me imaginaba algo mucho más grande”.

A pesar de todo, Aitana asegura que fue una experiencia increíble. Su vídeo ha generado miles de reacciones, mostrando que la magia de las pirámides sigue viva, aunque la realidad no siempre coincida con la fantasía que venden las redes.