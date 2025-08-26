Montañeros encuentran un cadáver de un alpinista catalán en la subida a un pico de Benasque

A media mañana de hoy, unos montañeros que ascendían por el Pico Perdiguero del Parque Natural de Posets-Maladeta (Benasque) encontraron una persona en la ruta que no tenía signos constantes de vida.

Dieron aviso a la Guardia Civil que activó a los agentes del GREIM y la Unidad Aérea de Benasque, así como al médico del 061.Tras llegar a la zona y localizar al montañero, comprobaron que presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se trata de un varón de 53 años y vecino de Manresa (Barcelona).