Muere el influencer sevillano Juan Jyoza una semana después de casarse en el hospital

El creador de contenido Juan José Menéndez Recio, conocido en Internet como Juan Jyoza, ha fallecido a los 28 años víctima de un cáncer de colon en fase avanzada, una enfermedad con la que convivía desde finales de 2023. Su muerte se produjo el pasado 23 de octubre, apenas una semana después de casarse con su pareja, María, en una emotiva ceremonia celebrada en el hospital donde permanecía ingresado.

La noticia fue comunicada por su familia a través de un mensaje difundido en sus redes sociales: "El pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles. Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días. Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes, demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros No os olvidéis de vivir".

Una semana antes de su fallecimiento, Juan Jyoza publicó su último vídeo, grabado desde el hospital, en el que se despedía de su comunidad. En él reflexionaba sobre su trayectoria y el valor del tiempo: "A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra".

Una boda en el hospital

Su boda con María, celebrada días antes de su fallecimiento, fue uno de los momentos más conmovedores de su historia. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil organizada dentro del hospital, rodeada de familiares y amigos.

El legado de Juan Jyoza

Juan Jyoza se había convertido en un rostro querido en la comunidad gastronómica digital gracias a su naturalidad y sentido del humor. A través de sus vídeos, mezclaba reseñas culinarias con mensajes de motivación y reflexiones personales sobre la vida. Su actitud frente al cáncer y su capacidad para seguir creando contenido inspiraron a miles de personas.

Tras conocerse la noticia, las redes se llenaron de mensajes de cariño y agradecimiento hacia él. Muchos de sus seguidores destacaron el valor con el que afrontó su enfermedad y la forma en que, incluso en sus últimos días, animaba a los demás a disfrutar del presente.