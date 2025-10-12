Encuentran muerto en su Lamborghini a un influencer cripto de 32 años y ucraniano

Konstantin Galich, conocido profesionalmente como Kostya Kudo, fue hallado sin vida dentro de su Lamborghini en el distrito de Obolonskyi, en Kiev. Las circunstancias de su fallecimiento han causado una profunda conmoción en la comunidad vinculada a las criptomonedas.

La policía local confirmó el deceso tras encontrar en el interior del vehículo un arma de fuego registrada a nombre del propio empresario y un impacto de bala en su cabeza. Familiares cercanos señalaron que Galich había manifestado en las últimas semanas un estado de ánimo depresivo relacionado con dificultades económicas.

Galich, cofundador de la academia de trading Cryptology Key, era una figura influyente en el ecosistema cripto, con más de 66.000 seguidores en Instagram. Su repentina muerte ha puesto a la empresa que ayudó a crear en el centro de la atención mediática.

Las autoridades de Kiev continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de la muerte de Konstantin Galich y mantienen abiertas todas las líneas de investigación, sin descartar ninguna hipótesis por el momento. El canal de Telegram vinculado al empresario ha anunciado que seguirá informando a la comunidad sobre cualquier avance en el caso.

Después de que Donald Trump anunciara esta semana nuevos aranceles del 100% a las importaciones chinas, en respuesta a la medida de Pekín de aplicar controles de exportación a sus tierras raras, el mercado cripto vive turbulencias. Criptodivisas como el Bitcoin han visto su valor reducido en un 10%, mientras que el Ethereumha caído un 14,2% y Solana se ha desplomado casi un 20% en los últimos días.