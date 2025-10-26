Muere una tercera persona en menos de dos semanas en este famoso resort de Florida

Un hombre falleció este jueves en el Contemporary Resort de Disney World, en Orlando, Florida, según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange. Se trata del tercer fallecimiento registrado en propiedades del parque en menos de dos semanas. El hombre fue identificado como Matthew Cohn, aunque la causa de su muerte aún no ha sido determinada. Las autoridades han iniciado una investigación, mientras el resort permanece abierto al público.

Testigos presenciales informaron que la zona del Bay Lake Tower, parte del Contemporary Resort, fue acordonada por la policía en la mañana del jueves. Un usuario de TikTok compartió imágenes del operativo desde su habitación, señalando que “nos despertamos con una gran presencia policial fuera del balcón”. Según su testimonio, los agentes pidieron a los huéspedes que no miraran por las ventanas y que permanecieran en sus habitaciones mientras se gestionaba la emergencia.

Menos de dos semanas antes, una mujer identificada como Summer Equitz murió en el mismo resort en lo que fue descrito como un aparente suicidio. Además, otro huésped falleció este martes en el Fort Wilderness Resort & Campground, también dentro del complejo Disney World. Las tres muertes han ocurrido en un lapso de diez días, lo que ha generado inquietud entre visitantes y empleados, aunque las autoridades no han establecido vínculos entre los casos.

Según el informe preliminar citado por Daily Mail, el cuerpo de Matthew Cohn fue trasladado para su examen forense, pero aún no se ha establecido ni la causa ni la forma de la muerte. La policía local no ha reportado signos de violencia ni indicios de actividad criminal. Disney World no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente, aunque se espera que colabore con las autoridades en la investigación.

A pesar del despliegue policial y la atención mediática, el resort ha mantenido sus operaciones con normalidad. Los visitantes han expresado su sorpresa por la falta de información oficial, mientras que algunos empleados han confirmado que se trata de un protocolo habitual ante emergencias médicas. Las autoridades han reiterado que se trata de un caso aislado y que no existe riesgo para los huéspedes.