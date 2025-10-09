Una mujer de 82 años es hospitalizada tras ingerir ocho ranas vivas para curar el dolor de espalda

Una jubilada de 82 años fue ingresada de urgencia en un hospital de Hangzhou, al este de China, tras ingerir ocho ranas vivas como parte de un supuesto remedio popular para aliviar el dolor lumbar causado por una hernia discal. El caso, que ha generado gran repercusión en medios locales, pone de nuevo en cuestión los riesgos de prácticas extremas vinculadas a la medicina tradicional china.

La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhang, pidió ayuda a su familia para capturar los anfibios en septiembre, sin revelar el motivo. Inmediatamente después, consumió tres ranas y al día siguiente cinco más, todas de pequeño tamaño. Poco después, comenzó a sufrir dolores abdominales intensos que la dejaron sin poder caminar, según relató su hijo.

Al ser atendida por los médicos, Zhang confesó lo ocurrido. Los especialistas detectaron una infección parasitaria, incluyendo la presencia de espargano, una larva que puede alojarse en el cuerpo humano y causar graves daños. Uno de los doctores explicó que la ingestión de ranas vivas había afectado el sistema digestivo de la paciente, y que no era la primera vez que atendían casos similares.

Este episodio se suma a otros reportados en años anteriores, como el de una mujer a la que se le extrajo un parásito de 10 centímetros de la cabeza tras consumir ranas vivas desde la infancia, o el de una madre que fue grabada alimentando a su hijo con renacuajos vivos.

En la medicina tradicional china, el uso de anfibios, bilis de serpiente y salamandras es común para tratar diversas dolencias, desde afecciones de la piel hasta problemas digestivos. Sin embargo, la comunidad médica advierte que consumir animales vivos o crudos puede provocar complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados.