Una mujer de 82 años, segundo fallecimiento esta semana por Virus del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 82 años a causa del Virus del Nilo, con lo que ya son dos las personas fallecidas esta semana por esta causa en Extremadura, además del mismo área de salud, la de Don Benito-Villanueva, tras la muerte de un varón de 77 años el lunes.

Además, se han confirmado dos nuevos casos, dos varones de 77 años, pertenecientes a esta misma área y que se encuentran ingresados en el Hospital Don Benito - Villanueva.

En total, se han registrado trece casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2025 y dos fallecidos.

En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito - Villanueva.

Desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras.

El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.