Los cerrajeros "antiokupas" advierten: "Por tener alarma no basta; hace falta prueba de que acaban de entrar"

Un cerrajero que colabora con la Policía en Madrid, en 'Espejo Público'ha advertido que para actuar debe haber pruebas de alarma en el domicilio y que no vale solo con la okupación. Susanna Griso ha conversado en el magacín matinal de Antena 3 con un cerrajero “antiokupas” que colabora habitualmente con la Policía en la Comunidad de Madrid. Bajo el nombre ficticio de Juan, el profesional explicó que los avisos se reciben a través de las centrales de alarma, y que su intervención es clave cuando hay pruebas claras de que los intrusos acaban de entrar. “Por tener una alarma no puedes entrar sin más, tiene que haber una evidencia de que acaban de acceder”, aclaró. Juan aseguró que el número de ocupaciones ha bajado respecto al año pasado gracias a una mayor rapidez policial, aunque sigue habiendo noches frenéticas con varios avisos consecutivos. “Nos hemos encontrado de todo, desde amenazas hasta compañeros de baja por agresiones”, relató, reconociendo que la tensión forma parte de su día a día en esta lucha contra la ocupación ilegal.

Multas por tener carteles de alarmas falsos

El programa también advirtió sobre una práctica cada vez más común: colocar carteles falsos de alarmas para disuadir a ladrones y okupas. Aunque parezca una medida inocente, puede salir muy cara. Según la información ofrecida en 'Espejo Público', estos carteles, que se venden en Internet por apenas cuatro euros, suponen una infracción por uso indebido de marca, con sanciones de hasta 600 euros diarios para particulares. En el caso de negocios, la multa puede derivar incluso en penas de prisión por delito contra la propiedad industrial. Los expertos recomiendan sustituirlos por señales disuasorias genéricas, sin logotipos ni referencias a empresas reales, y evitar su colocación visible hacia la vía pública para no incurrir en ilegalidades.