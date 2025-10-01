Un influencer viaja a Marruecos y descubre que las toallas del hotel son de hospitales españoles: "Han debido robar todas"

Marruecos es un destino muy habitual entre los turistas españoles. Muchos deciden conocer ciudades como Marrakech para descubrir su cultura y su medina con los tradicionales puestos de comida, además de los zocos laberínticos donde se venden especias, artesanías y telas y la majestuosidad de la Mezquita de la Koutoubia o el Palacio de la Bahía. En ocasiones se pone en duda la seguridad, pero una española que fue sola respondió a esa duda: "No es que sea peligroso, es que son muy pesados", avisó. Explicó los motivos por los que sintió esto: "Todo el rato te intentan vender algo. Si vas por la calle, estás yendo mal, yo te ayudo...".

Al viajar fuera de la Unión Europea también hay que tener cuidado en otros aspectos para no llevarse una amarga sorpresa como le pasó Dominique, un cliente de Orange France que recibió una factura de 37.737 euros tras su estancia en Marruecos. La operadora le adjuntó la factura debido a su consumo de datos en el país norafricano. Otra sorpresa, mucho más barata, se llevó el creador de contenido Jorge Amor al llegar a su hotel en Marruecos.

Unas toallas de origen español

El creador de contenido con 731.000 seguidores en Instagram subió una historia que se ha hecho muy viral en otras redes sociales como X. "Si notáis que os faltan toallas, ya sabéis donde están", escribe en un texto en el que menciona a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. "Mirad que cosa más curiosa", comienza afirmando en un vídeo que no tiene desperdicio.

"Hemos venido a un hotel en mitad de Marruecos que tiene estas toallas", explica mientras se empieza a reír a la vez que las coge junto a su amigo para mostrarlas. "Mirad de donde son, ¡de la Junta de Andalucía", pide mientras Jesús, su amigo extremeño, le ayuda a abrirlas. "Tenemos también la de Navalmoral", afirma Jesús. Ambos reaccionan completamente sorprendidos: "Han ido pasando por todos".

La de Navalmoral de la Mata se puede ver como concretamente es del área de salud. "Yo me quedo muerto", reacciona Jorge Amor. "Todas las toallas del hotel son estas de Navalmoral de la Mata y de la Junta de Andalucía". "Han debido robar todas", supone el creador de contenido. Algunos comentarios alegaban que podían ser donadas, pero lucen completamente nuevas y en un estado sorprendente para ser donadas.

Sábanas vascas en Togo

No es el único caso en el que material español aparece en hoteles de África. Alfonso Masoliver, corresponsal de La Razón en África, desveló que un compañero suyo encontró en un hotel de Togo sábanas de la sanidad vasca, como se puede leer en la imagen que también comparte en X. Acompañó la fotografía del siguiente texto: "El compañero ha descubierto la punta del iceberg de las mafia del “material médico donado”. Dejo foto de un hotel donde estuve en Togo... con sábanas de la sanidad vasca. El día a día en África".